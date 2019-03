TSV Hannover-Burgdorf: Brozovic & Co. wollen letzte Chance im EHF-Cup ergreifen

Die letzte Chance ergreifen im EHF-Cup, mit aller Macht gewinnen. Sich nicht wieder in letzter Minute einen Vorsprung abjagen lassen wie in der Bundesliga. Darum geht es für die Recken am Sonntag (19 Uhr) beim HC Eurofarm Rabotnik im mazedonischen Bitola. „Besonders groß sind unsere Chancen auf das Weiterkommen aber nicht“, sagt Sportchef Sven-Sören Chris­to­pher­sen. Schützenhilfe nötig Am Sonnabend (19.30 Uhr) erwartet Tabellenführer RK Nexe den Zweitplatzierten Grundfos Tatabánya. Siegen die Gäste aus Ungarn, würde das die Aussichten der TSV Hannover-Burgdorf auf das Erreichen des Viertelfinales erhöhen. Sie könnte als Gruppenzweiter weiterkommen. Am Donnerstag hatten die Recken nach langer Führung nur 25:25 beim HC Erlangen gespielt. Das habe sich wie ein verlorener Punkt angefühlt, sagt Trainer Carlos Ortega. Die Erlanger tanzten nach Abpfiff, die Burgdorfer trotteten bedient aus der Halle. „Wir haben es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so auf den Punkt gespielt, das war entscheidend“, so Chris­to­pher­sen.

Was ihm gut gefallen hatte, war die Abwehr um den guten Schlussmann Urban Lesjak. Der Mittelblock mit Evgeni Pevnov und dem erneut sehr starken Ilija Brozovic stand stabil. Brozovic erzielte obendrein sechs Treffer und leistete sich keinen Fehlwurf. „Unser Spiel über den Kreis hat in Erlangen gut funktioniert. Das liegt aber auch daran, dass die Kreisläufer gut in Szene gesetzt werden“, sagt Christophersen. Ohne Pevnov und Brozovic geht's nicht Pevnov und Brozovic haben in dieser Saison mit vielen Verletzten und Ausfällen defensiv die Hauptlast schultern müssen. Es ist sozusagen das „Duo Zuverlässig“ der TSV. Längere Auszeiten sind ihm nicht vergönnt. „Pausen sehen für die beiden momentan so aus, dass sie nur im Angriff oder nur in der Abwehr spielen“, lobt Christophersen. In Mazedonien ist ein Kraftakt wie im Hinspiel zu erwarten, das die Recken mit 24:21 gewannen. Die Sportska Sala Mladost in der 75 000 Einwohner zählenden Stadt ist recht klein, fasst aber immerhin 4100 Zuschauer. „Das wird eine unangenehme Aufgabe, die Fans sind euphorisch“, sagt der Sportliche Leiter der Burgdorfer.

Die Erkenntnisse aus dem ersten Duell hält er für völlig irrelevant. „Rabotnik verliert daheim gegen Tatabánya mit zehn Toren und schlägt dann Nexe mit einem Tor. Die haben inzwischen den Trainer gewechselt, da hat sich viel verändert“, so Chris­to­pher­sen. Er wünscht sich mehr leichte Treffer der Recken nach Gegenstoßen. Das wäre für ihn das i-Tüpfelchen auf die Leistung in Erlangen. „Wichtig sind die ersten zehn bis 15 Minuten gegen Rabotnik. Da sehen wir, in welche Richtung das Spiel läuft.“ Beschwerliche Anreise Nach der Partie in Erlangen sind die Recken nicht nach Hause gefahren. Am Freitag war noch eine Einheit angesetzt, alle Spieler waren dabei. Die Anreise nach Bitola ist recht beschwerlich, am Sonnabend fliegen die Recken nach einem Abschlusstraining in Nürnberg in die mazedonische Hauptstadt Skopje. Dann geht es rund 200 Kilometer weiter mit dem Bus nach Bitola. Da bleibt ein wenig Zeit zum Ausruhen. Für das Erreichen des zweiten Platzes gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder siegt Tatabanya in Nexe, oder Tatabanya verliert in Kroatien und holt dann nur einen Punkt gegen Bitola. Die Recken müssen beide ausstehenden Partien gewinnen. Die drei besten Gruppenzweiten kommen weiter, der THW Kiel ist Erster der Gruppe D und als Ausrichter für die Endrunde bereits qualifiziert.

