Erfolgsserie gerissen: Recken unterliegen Ludwigshafen nach Fehlstart mit 25:28

Die Recken hatten im Vorfeld zunächst zwei Ausfälle zu verkraften: Kapitän Fabian Böhm und Alfred Jönsson, zwei wichtige Waffen im Rückraum. Böhm befindet sich seit Sonntag in zweiwöchiger Zwangsquarantäne, weil es einen Corona-Fall in seinem Umfeld gab. Er ist K1-Kontakt, aber negativ getestet. Positiv: Er ist in der Woche vor dem Pokal-Final-Four (3. und 4. Juni) wieder dabei.

Am Ende wurde es sogar noch ein Krimi – aber die Recken fanden nicht die finale Lösung. Die kleine Erfolgsserie ist gerissen: Die TSV Hannover-Burgdorf kassierte am Donnerstagabend im Nachholspiel gegen die Eulen Ludwigshafen in der ZAG-Arena ein 25:28 (12:16). Es war die erste Pleite nach vier Spielen. So bleiben die Recken auf Platz 14 kleben, sorgen aber dafür, dass der Abstiegskampf direkt unter ihnen noch enger wird. Rein rechnerisch könnte es sie sogar selbst noch erwischen.

Der Schwede Jönsson verletzte sich am Mittwoch im Training am Knöchel (Bänderriss) und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Bis zum Final-Four bräuchte es schon ein Art Wunderheilung. Kurzfristig verletzte sich dann auch noch Kreisläufer Evgeni Pevnov an der rechten Wade, wohl nicht dramatisch, aber so, dass er nicht spielte.

"Was macht ihr? Das geht so nicht"

Ob es nun an den Ausfällen lag, sei dahingestellt – aber die Recken kamen nur sehr schleppend in die Nachholpartie gegen die Eulen. Unkonzentriert, bisslos, fehlerhaft, und uninspiriert – so der Auftritt der TSV in den ersten Minuten. Vor allem im Angriff.

Nach dem 2:7 in der elften Minute nahm Hannovers Trainer Carlos Ortega angefressen die erste Auszeit, um seine schlappen Recken wachzurütteln. „Was macht ihr? Das geht so nicht. Wir machen nicht das, was wir machen wollen und müssen“, äußerte der Spanier laut Kritik. Einzig Torwart Domenico Ebner sorgte mit der einen oder anderen Parade für kleine Lichtblicke. Die ungenügende Ausbeute vorne: zwei Törchen bei elf Würfen, davon ein verwandelter Siebenmeter von Martin Hansen.

Nach sechs Gegentore in Folge traf in der 14. Minute endlich Martin Hanne wieder für die Recken (3:8). Den nächsten Strafwurf versemmelte Hansen. Es klappte einfach (fast) nichts. Selbst zahlreiche Überzahlspiele konnten die Recken nicht bedeutend nutzen. Es grenzte fast an passive Schützenhilfe für die Eulen im Abstiegskampf. Nach knapp 24. Minuten beim Stand von 6:12 sah sich Ortega erneut zu einer Auszeit gezwungen.