Auf Europa-Lust folgt Liga-Frust: TSV Hannover-Burgdorf unterliegt Wetzlar

Die Generalprobe fürs Final Four hat die TSV Hannover-Burgdorf verpatzt: In eigener Halle unterlagen die Recken in der 1. Bundesliga der HSG Wetzlar mit 23:25. Vor 6023 Zuschauern in der Tui-Arena konnte das Team von Carlos Ortega nicht an den magischen Europapokalabend anknüpfen.