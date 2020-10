Vorsprung aus Hand gegeben: Recken haben gegen Coburg mehr Mühe als nötig

Nun sind die neuen Heimtrikots endlich eingeweiht, diesmal brauchten die Recken die Camouflage-Variante nicht überzustreifen. Und verstecken mussten sie sich für diese Leistung ohnehin nicht. Gegen Aufsteiger HSC 2000 Coburg erkämpften sie in der ZAG-Arena ein 27:23 (13:11).

Das Spiel begann hart, Recken-Kreisläufer Ilija Brozovic erwischte seinen Gegner ebenso unglücklich wie wuchtig im Gesicht und musste prompt für zwei Minuten raus. Damit war das erste Zeichen gesetzt, die TSV fasste richtig zu und ging in Unterzahl durch Jannes Krone in Führung, der als Rechtsaußen begann. Erst nach acht Minuten trafen die Gäste erstmals per Siebenmeter zum 1:3 – Recken-Schlussmann Urban Lesjak hielt erneut stark.