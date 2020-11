Auf Antrag der Gäste: Heimspiel der Recken gegen Frisch Auf! Göppingen abgesagt

Damit ist (leider) zu rechnen gewesen, kein Handball in der ZAG-Arena: Das Heimspiel der Recken in der Handball-Bundesliga gegen Frisch Auf! Göppingen kann nicht wie geplant am Donnerstag ausgetragen werden. Die Göppinger hatten hierfür einen Antrag bei der Handball-Bundesliga (HBL) gestellt, der diesem stattgegeben hat.

Hintergrund: Die beiden Göppinger Nationalspieler Sebastian Heymann und Marcel Schiller waren nach den Länderspielen mit der deutschen Auswahl mit dem positiv auf das Corona-Virus getesteten Stuttgarter Torhüter Johannes Bitter in einem Auto unterwegs. Sie müssen in Quarantäne.