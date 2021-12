Frust zum Fest: Recken verlieren Partie mit viel Emotionen gegen Göppingen

Buhend und mit „Schieber!“-Rufen verlassen die Zuschauer die ausverkaufte ZAG-Arena, während Trainer Christian Prokop kopfschüttelnd mit den Unparteiischen diskutiert. Kein schönes Geschenk für ihn, immerhin wird er am Heiligabend 43 Jahre alt.

Ganz unpassend mit einem Pfeifkonzert gehen die Recken in die Weihnachtstage, von süßem Glockenklang keine Spur. Aber nicht die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf ziehen sich den Zorn der Fans zu, sondern die unsicher wirkenden Schiedsrichter. Mit 32:34 verlieren die Recken gegen FrischAuf! Göppingen in einer Partie mit viel Emotionen.

Beim 16:11 geht dann ein fast unerklärlicher Riss durch das Spiel. Zwei strittige Entscheidungen der Schiedsrichter und technische Fehler kosten binnen sieben Minuten die Führung. Gegenstoß um Gegenstoß laufen die Göppinger und legen einen 6:0-Lauf hin. Zwei Auszeiten hintereinander nimmt Recken-Coach Christian Prokop, beschwert sich bei den Schiedsrichtern, es hilft nichts. Vorweihnachtlich still ist es in der Halle geworden. Erst der sichere Rechtsaußen schlägt für die TSV wieder zurück, er gleicht zum 17:17 aus. 18:18 heißt es zur Pause.

Bis zum 7:7 hält FrischAuf! mit, dann enteilen die Recken auf 15:9 (20. Minute). Filip Kuzmanovski trifft dreifach aus dem linken Rückraum, aus dem zuletzt in Hamburg kein Tor kam. Martinovic hat seinen Biss längst wieder und macht vier Tore. Die TSV spielt solide und mit Tempo.

Die Göppinger ihrerseits tun das, indem sie gleich richtig zupacken – Ivan Martinovic bekommt einen Schlag ins Gesicht und bleibt liegen. Immer wieder mahlt er in der Folge mit dem Kiefer, noch mehr haben jedoch die Gäste zu knabbern. Die Recken verteidigen sehr gut, Torwart Urban Lesjak hält erneut glänzend – er wird bereits nach Parade eins mit Sprechchören gefeiert.

Bevor es losgeht, zieht sich Abwehrspieler Bastian Roscheck das Trikot über den Kopf und schreit. Auf den Mann im Innenblock kommt wieder Schwerstarbeit zu, das ist klar, und der Druck ist enorm. Also schon einmal etwas Dampf ablassen.

Einen Doppelschlag kassieren die Recken prompt in Hälfte zwei, das Spiel wird hektischer und phasenweise vogelwild. Immerhin ist die TSV nun aber wieder da und lässt sich nicht abschütteln. Göppingen wirkt allerdings souveräner, gerät nicht mehr in Rückstand. Nach 42 Minuten kommt Domenico Ebner für Lesjak ins Tor, Prokop lässt im 3:2:1-System verteidigen, doch den rechten Zugriff bekommen die Recken nicht. 26:28 heißt es in der 49. Minute nach drei Paraden von Ebner. Sie haben jedoch auch Pech mit zwei Lattentreffern.

In der 52. Minute langt dann Recke Hannes Feise resolut hin, er sieht Rot. Wenig später gleitet ein Göppinger aus und den Schiedsrichtern entgleitet fast die Kontrolle: Die Gäste bleiben dennoch in Ballbesitz, was Hansen nicht fassen kann.

Für seinen berechtigten Protest muss er in dieser entscheidenden Phase zwei Minuten runter. „Warum?“, ruft Prokop und erhält selbst Gelb. In einem Pfeifkonzert gegen die Unparteiischen geraten die Recken mit 29:32 in Rückstand, drei Minuten bleiben noch - aber mehr als den Anschluss schaffen sie nicht mehr.