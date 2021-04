"Wir haben nichts zu verlieren": Recken freuen sich auf das schwerste Spiel der Saison

Erfolge gegen den THW Kiel sind ohnehin schon rar – die Aussicht auf einen Sieg der Recken gegen den übermächtigen Rekordmeister tendiert sogar gegen Null. Die Vorzeichen könnten eindeutiger nicht sein. Zwei Wochen lang befand sich das Team der TSV Hannover-Burgdorf in Zwangsquarantäne, sechs Spieler sind noch immer von der Öffentlichkeit ausgeschlossen . Trainer Carlos Ortega und seine dezimiertes Sieben hatten nur zwei Tage Vorbereitungszeit.

Trotz aller Widrigkeiten: Ortega und Mävers betonen, dass die Recken professionell mit der Situation umgehen. „Die Stimmung ist positiv“, sagt der Trainer. „Nach zwei Wochen Zwangspause sind wir einfach froh, wieder spielen zu dürfen“, sagt der Spieler. Die letzte Partie (24:31 in Göppingen) datiert vom 20. März.

Auch Trainer Ortega verspricht, „dass wir alles geben“. Nur wieviel kann „alles“ wirklich sein? Die Recken können froh sein, wenn hinterher alle verfügbaren Spieler gesund sind. Die Belastung im Spiel wird nach 14 Tagen Handballpause extrem sein. In den zwei Einheiten konnte Ortega nicht mit Vollgas trainieren. Gegen Kiel gilt: bloß keine weiteren Ausfälle.

Kiel ist übermächtig, Hannover kann die Partie am Samstag (20.30 Uhr) in der ZAG-Arena eigentlich gar nicht gewinnen. Zumal der Heimvorteil aufgrund der nicht zugelassenen Fans kein Heimvorteil ist. Alles andere als ein klarer Sieg der Gäste käme einem Wunder gleich. Es ist für Hannover sportlich das schwerste Spiel der Saison, gleichzeitig jedoch das leichteste.

Kiel selbst befand sich auch schon in einer zweiwöchigen Quarantäne, musste sogar nach nur einer Trainingseinheit gegen Magdeburg ran – und holte wenigstens einen Punkt. „So eine Situation kann eine Mannschaft zusammenschweißen, sie noch enger zusammenrücken lassen“, sagt THW-Kapitän Patrick Wiencek. „Deshalb dürfen wir uns Samstag keine Schwächen erlauben. Wir müssen zu 100 Prozent da sein, um in Hannover die Punkte zu holen.“

Hinspiel macht durchaus Mut

Zumal Kiel weiß, wie gefährlich die Recken sein können. Im Hinspiel im Oktober lag Hannover 40 Minuten vorn, verlor am Ende nur knapp mit 31:34. Nur: Heute sieht der Recken-Kader anders aus – ohne sechs Profis, aufgefüllt mit Jugend-Spielern. Vor etwas mehr als zwei Wochen war ein Spieler der Recken positiv auf Corona getestet worden (er ist immer noch infektiös), in der Folge waren zunächst weitere drei, dann noch zwei Profis infiziert. Die Recken hielten die Namen unter Verschluss. Bis heute.

