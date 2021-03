Großer Kampf, aber leere Hände: Recken unterliegen dem SC Magdeburg

Den Recken passierte zu Beginn, was sie partout vermeiden wollten. Sie leisteten sich einfache technische Fehler, kassierten zwei Gegenstöße, lagen nach nicht einmal drei Minuten mit 0:3 hinten. Trainer Carlos Ortega steckte sich die Auszeit-Karte früh hinten in den Hosenbund. Die TSV kriegte sich jedoch durch gute Einzelaktionen wieder ein. Vincent Büchner fing einen Ball ab und lief den Gegenstoß, Nejc Cehte traf in den Winkel – und Torwart Domenico Ebner bewies, dass die zahlreichen Kopftreffer der vergangen Wochen weder sein Seh- noch sein Reaktionsvermögen getrübt haben. Er parierte einen Strafwurf, im Gegenzug gelang Cehte sehenswert das Tor zum 9:9 (20. Minute).

Die Recken haben dem Favoriten einen großen Kampf geboten, gereicht hat es in einer umkämpften Partie jedoch nicht. Die TSV Hannover-Burgdorf unterlag dem SC Magdeburg mit 27:29 (13:15). Hannover fehlten Filip Kuzmanovski und Johan Hansen, die aufgrund der Corona-Fälle bei der dänischen und nordmazedonischen Nationalmannschaft in Quarantäne sind.

Im Grunde gab es bei den Recken nun aber nur noch wenig zu maulen, sie waren spätestens jetzt in der Partie und blieben dran. Auf mehr als zwei Treffer setzten sich die seit November in der Bundesliga ungeschlagenen Gäste nicht ab. Nach dem Pausenpfiff überzeugte sich Wiegert geduldig, bis das Tor zur 15:13-Führung des SCM auch wirklich noch angezeigt wurde. Magdeburg, das hatte auch er gesehen, hatte die anfängliche Souveränität eingebüßt.

Martinovic bringt TSV in Führung

Durch einen Doppelpack von Ivan Martinovic verloren die Magdeburger sogar ihren Vorsprung, und der Kroate schaffte per Strafwurf obendrein das 17:16 (36. Minute), die erste Führung der TSV. Auf das Tor von Jannes Krone zum 18:18, der seinen Job als Hansen-Ersatz gut machte, folgte ein 0:4-Lauf. Typisch für dieses seltsame Spiel: Die Recken schlugen unbeeindruckt dreifach zurück. Krone, Büchner und der stets lautstarke und emotionale Kapitän Fabian Böhm stellten mit ihren Toren den Anschluss wieder her.

Magdeburg erhöht zum Sieg in hektischer Schlussphase

Beim 24:24 warf Cehte den SCM-Keeper Jannick Green fast mit ins Tor, es blieb eine spannende Begegnung. In der Schlussphase wurde es noch hektischer. In Überzahl starteten die Recken einen Gegenstoß (57.), da schickten die Schiedsrichter Hannes Feise für zwei Minuten auf die Bank. Da schien TSV-Co-Trainer Iker Romero die Auszeit-Karte wutentbrannt zerpflücken zu wollen. Magdeburg erhöhte auf 28:26, erst das war die Entscheidung. „Hör auf!“, schimpfte Böhm in Richtung Schiedsrichter, 30 Sekunden später hatten die gleichwertigen Recken verloren. Ortega und Wiegert gaben sich hinterher zwar die Hand, diskutierten aber noch lange weiter. Offensichtlich blieben sie sich uneins, wer in diesem Spiel von den Unparteiischen mehr benachteiligt worden war.