Im giftigen Grün: Recken beim Kracherauftakt gegen THW Kiel in Sondertrikot

Der THW führt die Tabelle mit 32:8 Punkten an, die Recken sitzen ihm mit 31:9 Zählern im Nacken. Die Vorfreude in Hannover auf das Gipfeltreffen ist riesengroß, die Tui-Arena restlos ausverkauft.

Kampagne Zukunftshelden

Die Recken reiten in dieser Saison auf einer Erfolgswelle - was auch an der ausgewogenen Mischung im Kader liegt. Neben international gestandenen Akteuren wie Morten Olsen und Fabian Böhm setzen die Recken in dieser Saison auch auf junge Talente wie Vincent Büchner, die aus der Reckenschmiede den Sprung zu den Profis schafften. Mit den Sondertrikots soll unter dem Motto "Zukunftshelden" ein "Symbol der Leistungsstärke und des Erfolgshungers in der Heimatregion Hannover" gesetzt werden, heißt es von Seiten der TSV Hannover-Burgdorf.

„Durch das erstmalige Spielen eines Sondertrikots im Rahmen der neu ins Leben gerufenen Kampagne Zukunftshelden wollen wir auf unser Bekenntnis zur Talentförderung des Nachwuchses sowie generell zukunftsrelevanter Gesellschaftsthemen aufmerksam machen“, erläutert Recken-Geschäftsführer Eike Korsen.

Die Recken konnten insgesamt 36 Unternehmen für ihre neue Kampagne begeistern, die auf der Rückseite des Sondertrikots namentlich oder mit einem Slogan verewigt wurden.