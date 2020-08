Recken gewinnen erstes Testspiel gegen Hamburg deutlich - Ortega: "Bin sehr zufrieden" 

Die Neuen treffen gleich doppelt und sehr sehenswert für die Recken, Torwart Urban Lesjak zeigt drei Paraden am Stück. So geht es nach fast einem halben Jahr Corona-Zwangspause in der Swiss-Life-Hall wieder los. Und zwar mit ordentlich Tempo. Es hat tatsächlich geklappt mit dem ersten Handballspiel für die TSV Hannover-Burgdorf. In einem Test ohne Zuschauer schlägt sie Zweitligist HSV Hamburg mit 42:27 (22:14). „Unser Angriff war super, einfach sehr gut. In der Abwehr hat es noch nicht ganz so gepasst, aber das ist okay. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Trainer Carlos Ortega.