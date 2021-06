Impfung beim Teamarzt: Ebner und Recken gehen geschützt in die Sommerpause

Kleiner Piks in den Oberarm, große Wirkung fürs gesamte Team: Die Handball-Profi-Abteilung der TSV Hannover-Burgdorf hat am Montagmittag ihre Corona-Impfung bekommen. Spieler und das Team hinter dem Team wurden in der internistischen Praxis von Recken-Arzt Dirk Stach in Wettbergen mit dem Einmal-Vakzin „Janssen“ von Johnson & Johnson geimpft.

Ausgenommen sind die Profis, die bereits eine Corona-Erkrankung hinter sich haben. Im Laufe des Spätwinters hatte es Filip Kuzmanovski, Nejc Cehte, Evgeni Pevnov, Vincent Büchner, Urban Lesjak, Ivan Martinovic und Justus Fischer erwischt. Diese sieben Akteure dürfen erst ein halbes Jahr nach ihrer Erkrankung geimpft werden.