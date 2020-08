"Jetzt-erst-recht-Mentalität schüren": Recken-Boss Eike Korsen im XXL-Interview (Teil 1)

Genau. Es gibt viel, worauf ich stolz bin und was ich gerne fortführen möchte. Aber jetzt ist erst einmal wichtig, das ganze Gute und Schützenswerte zu erhalten. Hier ist viel passiert in den letzten zwei Jahren, das war kräftezehrend und herausfordernd. Mein Team und ich, wir haben auch schon vor Corona die eine oder andere Krisensituation gemeistert. Jetzt haben wir Corona – und wir wollen auch diese Ausnahmesituation alle gemeinsam durchstehen. Nur mit vereinten Kräften ist es möglich.

Offenbar macht der Job noch so viel Spaß, dass Sie weitere zwei Jahre Geschäftsführer bleiben. Schon vor Corona wurde der Vertrag verlängert.

Wir versuchen in diesen Zeiten, die von Ungewissheit geprägt sind, die Freude zu behalten und sie zu vermitteln. Das gelingt mal besser, mal nicht so gut. Wir arbeiten daran, dass wir Anker, dass wir Ziele haben. Deswegen war es so wichtig, dass die Mannschaft im Juli endlich wieder zusammen trainieren konnte und das Ballgefühl zurückkommt.

Ich habe gearbeitet. An dem Tag war turnusmäßig unser Geschäftsstellen-Jour-Fixe und Gesellschafterversammlung. Es gab Kuchen. Wir haben uns damit etwas den Arbeitstag versüßt.

Nein. Und das ist auch gut so, da die Recken und auch mein persönliches Naturell nach kontinuierlicher Entwicklung streben. Dennoch ist der Wunsch nach einer Plateauphase mit mal etwas Ruhe vor Stürmen in diesen Zeiten wohl nur menschlich. Im Augenblick wollen wir aber die Jetzt-erst-recht-Mentalität schüren, die spürbar frische Kräfte freisetzt.

Man hört raus: In Ihrer Amtszeit ist noch nicht ein Tag langweilig gewesen?

Da haben wir eine junge, gute und hungrige Mannschaft, mit der wir den Umbruch geschafft haben, den uns keiner zugetraut hat. Das setzen wir jetzt fort. Wobei ich überzeugt bin, dass das Stimmungsbild, die Harmonie wie in der vergangenen Saison zusammenpasst. So ist insgesamt eine gewisse Euphorie entstanden, durch die wir gestärkt mit stabilen und gefestigten Strukturen die Corona-Krise angehen konnten. Das werte ich als sehr positiv.

Ich bin auch angetreten, um unsere Ressourcen im ganzen Unternehmen an das geschaffene Niveau anzupassen. Das heißt: mehr Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle für mehr Service für Sponsoren und Ticketkäufer, ein verbesserter Operationsapparat, um solch eine große Spielstätte wie die Arena zu füllen. Wenn man das anschaut, hat das sehr gut funktioniert. Wir haben mehr Zuschauer und Partner gewonnen, die uns unterstützen.

Was steht denn für Ihre ersten zwei Jahre?

Das Schlimmste in der Corona-Krise war …

… die Ungewissheit. Das Gefühl von Machtlosigkeit, wenn man so eine Herausforderung vor der Brust hat. Man konnte in keine Richtung laufen, weil der Nebel noch so dicht war. Wir wollen aktiv daran mitarbeiten, dass sich der Weg mehr und mehr aufklart.

Sie haben es angesprochen, dass es schon vor Corona Krisenherde bei den Recken gab. Zum Beispiel den Hallenstreit. Wie ist der Stand der Dinge der Zusammenarbeit mit Arena-Eigner Günter Papenburg?

Wir haben laufende Verträge bis 2022. Das heißt, die Basis ist nach wie vor geregelt und auch die Perspektive ist spätestens nach unserer Entwicklung der letzten Saison klar sichtbar. Die aktuellen Parameter haben sich durch Corona natürlich verschoben, auf die wir uns alle einstellen müssen. So etwas kann ja auch vereinen. Jetzt geht es erst einmal darum, in die Saison zu kommen und sie so gut es eben geht, mit größtmöglicher Schadensbegrenzung zu überstehen. Das Betriebs- und Hygienekonzept für unsere Spielstätten steht aktuell über allem.