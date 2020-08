"Hätte auch gern in Europa gespielt": Recken-Boss Eike Korsen im XXL-Interview (Teil 2)

Irgendwelchen Fans wird man wehtun. Denn zu Beginn der Saison dürfen definitiv nicht alle rein. Wie vergeben Sie mögliche Tickets? Wir arbeiten intensiv daran, unser Stammpu­blikum bereits in der Mindeststufe berücksichtigen zu können. Wir hoffen, dass wir basierend auf unserem Hygienekonzept von unseren Dauerkarteninhabern und Sponsoren keinen ausschließen müssen. Vergangene Saison waren das etwa 2000. Könnte am Anfang schwierig werden. Wir haben Vorüberlegungen, wie wir das abfedern können. Vielleicht gibt es Vorkaufsrechte, vielleicht gibt es einen Auswahlprozess. Aber wir brauchen für diesen Punkt aktuell einfach noch Geduld. Sind in den Testheimspielen der Recken Zuschauer zugelassen? Wir werden sicher kein Konzept der völligen Abschottung fahren können. Ob wir 50 oder 500 Fans bei den Testspielen schon zulassen, quasi als Test für den Spielbetrieb, das ist gerade nicht unser wichtigster Fokus.

Thema Gehaltsverzicht: Wie lange dauert es noch bis zur Einigung? Wir sind in guten und fortgeschrittenen Gesprächen. Die Sensibilität für die Situation ist vorhanden. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir wollen das Thema im Rahmen des in alle Richtungen Vertretbaren regeln – und dann auch hinter uns lassen und nach vorne blicken. Man redet bei dem Thema immer über das Team. Verzichten die Geschäftsführung und die sportliche Leitung ebenfalls auf Gehalt? Ja. Wir wollten bewusst bei uns anfangen und vorangehen. Die Situation betrifft den gesamten Klub.

Bilder vom Laktattest bei den Recken Sven-Sören Christophersen (Zweiter von rechts) streckt zur Begrüßung den Ellenbogen entgegen. ©

Nicht nur der Verein geht durch schwere Zeiten. Die Mannschaft konnte die Saison nicht zu Ende spielen, musste in Kurzarbeit. Es folgte die Entscheidung, nicht an der European League teilzunehmen. Jetzt noch der Gehaltsverzicht. Das Team wurde in allen Belangen um seinen Lohn gebracht. Wirkt sich das nicht alles negativ auf die sportliche Motivation der Spieler aus? Natürlich bietet das alles viel Frustpotenzial. Ich hätte die Saison auch sehr gerne zu Ende gespielt. Ich hätte gerne die Recken ohne Stoppschild wirtschaftlich weiterentwickelt und nicht alle Mitarbeiter – auch außerhalb der Mannschaft – in Kurzarbeit geschickt. Ich hätte auch gerne in Europa gespielt. Wir müssen einfach das Beste aus der Situation machen. Es überwiegt in meiner Wahrnehmung bei den Recken der Mut und die Lust, nach vorne zu gehen. Keiner von unseren Spielern, kein Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle möchte sich die Freude nehmen lassen. Ich sehe es bei unseren Trainingseinheiten: Es wird trotz allem viel gelächelt. Und das ist keine Fotomontage. Der Trainingsauftakt war eine gewisse Befreiung, dem wir weitere Signalwirkung folgen lassen wollen.

Bei gefühlt der Hälfte des Teams und auch beim Cheftrainer laufen 2021 die Verträge aus. Gibt es nächsten Sommer eine Abwanderung, weil man auf den Gedanken kommen könnte, dass man mit den Recken nicht mal einen Blumentopf gewinnen kann? Wir sind ein sehr attraktives Umfeld, sportlich sehr ambitioniert. Wirtschaftlich intakt. Die Corona-Rahmenbedingungen torpedieren das jetzt alles – allerdings nicht nur bei uns. Das ist auf der ganzen Welt so. Im Übrigen stehen wir bereits zum dritten Mal in Folge im Pokal-Final-Four. Wir haben sehr wohl die Chance, Titel zu gewinnen. Auf Europa wurde neben anderen Faktoren auch aus finanziellen Gründen verzichtet. Können sich die Recken Erfolg generell nicht leisten? Die Recken sind in ihrer gesamten Organisation auf Erfolg ausgerichtet – und haben das schon mehrfach bewiesen. Beim Europapokal erfordert die Frage der Refinanzierung schon immer besonderes Augenmerk. In Zeiten von Corona haben auch organisatorische, logistische und gesundheitliche Faktoren eine große Rolle gespielt. Wir hätten uns die Frage der Teilnahme genau so stellen müssen, wenn der Europapokal ein hochlukratives Geschäft wäre.

Die schönsten Bilder der Recken in der Saison 2019/20 Kreative Recken-Fans in der Festung! ©