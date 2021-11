"Wird immer stabiler, besser:" Für Kapitän Böhm stimmt der Trend bei den Recken

Rein punktetechnisch ist es nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Trotzdem ist es ganz klar so, dass eine Tendenz bei uns zu erkennen ist. Nicht nur anhand der letzten beiden gewonnenen Spiele, sondern auch schon vorher. Wir hatten einen Trainerwechsel im Sommer, der einfach seine Zeit für die Umstellung brauchte. Es waren vier sehr intensive Jahre mit Carlos Ortega und Iker Romero. Da muss sich eine Mannschaft neu finden. Spieler versuchen, in neue Rollen zu schlüpfen, Spieler bekommen neue Rollen vom neuen Trainer. Das ist ein Prozess. Wir zeigen von Woche zu Woche, dass es immer stabiler, immer besser wird. Wir befinden uns da auf einem sehr guten Weg. Ich merke, wie die Jungs im Training sind und wie gut es mit Christian Prokop passt.

Wir haben aktuell ein Torverhältnis von minus 20 Toren, ein Spiel haben wir mit minus 22 verloren – das sagt doch einiges aus. Alle Spiele, bis auf das eine, waren bis zum Ende knapp. Wetzlar war ein Blackout. Das schlimmste Negativerlebnis meiner Karriere. Trotzdem ist die Mannschaft gut aufgestanden. Wir haben sportlich gute Reaktionen gezeigt, sind cool geblieben, haben weiter gut gearbeitet, haben weiter an uns geglaubt. Wir befinden uns seitdem in einem guten Trend.

Nach der Länderspielpause geht es für die Recken mit einem superschweren Programm weiter im November und vor allem im Dezember mit sieben Spielen innerhalb von drei Wochen...

Der obligatorische Handball-Dezember. Es ist immer der handballreichste Monat. Ja, es sind sehr viele Spiele, aber eben auch Spiele, die sehr wichtig für uns sind. Und auch das anstehende Programm mit den beiden Auswärtsspielen in Leipzig und Kiel ist knüppelhart. Aber wir haben schon mit dem Sieg in Erlangen gezeigt: Jedes Spiel muss erst einmal gespielt werden. Warum also nicht auch in Leipzig oder in Kiel gewinnen?

Der THW scheint angeschlagen zu sein.

Ach, was heißt angeschlagen? Nur weil sie in Nettelstedt verloren haben? Es gibt Spiele, da laufen manche Sachen einfach nicht so zusammen. Das haben wir ja selber erlebt. Gegen Magdeburg nicht gewonnen, Ausrutscher in Nettelstedt, in Berlin unentschieden gespielt. Das sind Ergebnisse, die passieren können, außer eben Nettelstedt. Kiel liefert jede Woche in der Champions League, die haben ein Riesenpensum. Mit Sagosen und Weinhold hatten sie zwei Corona-Fälle. Da kann man nicht davon reden, dass der THW strauchelt.