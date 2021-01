Ohne Einsatz im Finale: Recke Johan Hansen feiert Weltmeistertitel mit Dänemark

Als sich der Siegerkreis der Dänen zum WM-Tänzchen formierte, kam Johan Hansen von der Tribüne dazugehechtet und reihte sich ein ins wilde Gehüpfe. Seine Maske hielt noch ein paar Augenblicke, dann riss sie sich Recke Hansen vom Gesicht. Zum Vorschein kam ein glückliches Lächeln. Die Dänen konnten ihren Titel von 2019 verteidigen und sicherten sich mit dem 26:24-Sieg gegen Schweden im Wikinger-Finale am Sonntagabend in Kairo die nächste Weltmeisterschaftskrone.

Hansen gar nicht im Kader

Wie Hansen war Recken-Teamkollege Jönsson im WM-Finale nicht eine Sekunde zum Einsatz gekommen. Schweden-Trainer Glenn Solberg ließ durchgehend seine erfahrenen Spieler ran. Jönsson saß 60 Minuten auf der Bank. Hansen stand gar nicht erst im Kader der Dänen, wie schon im Halbfinale. Er hatte neben Superstar Mikkel Hansen vor einer Woche mit Magenproblemen zu kämpfen. Beide Hansens waren zwar wieder gesund, aber Trainer Nikolaj Jacobsen verzichtete auf den Rechtsaußen aus Hannover zugunsten eines anderen Spielers und setzte ihn auf die Tribüe.

Der Plan drohte zwischendurch nach hinten loszugehen. Weil sich Stamm-Rechtsaußen Lasse Svan nach rund einer Viertelstunde an der linken Wade verletzte und raus musste, fehlte den Dänen ein gelernter Mann auf dieser Position. Jacobsen stellte den rechten Rückraumspieler Mathias Gidsel nach außen. Der Linkshänder spielte keine großartige Rolle, weil die Dänen fortan überwiegend über die Mitte und die linke Seite agierten.

Ex-Recke Olsen mischt am Anfang auch mit

In den ersten zehn Minuten hatte Ex-Recken-Legende Morten Olsen die Regie bei den Dänen geführt. Den Rest des Spiels saß der Olympiasieger von 2016 und Weltmeister von 2019 auf der Bank. Am Ende war es egal. Dänemark dominierte das Finale, den Schweden gelang es dennoch immer wieder, selbst in Führung zu gehen. Doch nach der 17:16-Führung ging nicht mehr viel. Dänemark drehte auf 23:20 und führte erstmals mit drei Toren.

Der Titelverteidiger um den überragenden Torwart Niklas Landin gab den Vorsprung nicht mehr her. Recke Hansen konnte sich wie schon 2019 im eigenen Land erneut die Goldmedaille um den Hals hängen. Die Dänen hatten ihre 19. WM-Partie nacheinander gewonnen. Das war zuvor keiner anderen Mannschaft gelungen. „Ich bin müde“, gab Trainer Jacobsen lachend zu. „Das war ein fantastisches Stück Arbeit.“