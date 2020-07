Neu-Recke Johan Hansen im Interview: "Will genauso große Rolle spielen wie Kastening"

Willkommen in Hannover! Sind Sie gut angekommen? Ja, danke. Ich bin seit dem 1. Juli hier. Ich wohne in der Südstadt und fühle mich schon sehr wohl. Nach und nach erkunde ich die Nachbarschaft und die City. Am schönen Maschsee bin ich auch schon gewesen. Mir gefällt es hier. Ich bin ja das erste Mal in einer Großstadt. Sie stammen von den Färöer-Inseln… … genau. Die sind sehr übersichtlich. Da leben insgesamt nur 50.000 Menschen. Sie sind nicht alleine nach Hannover gekommen… Nein, meine Frau Astrid ist dabei und unsere drei Monate alte Tochter Nora. Für alle war die Corona-Krise nicht gut. Für mich hatte sie aber etwas Positives. Es war die perfekte Zeit. Ende März bin ich das erste Mal Vater geworden, ich konnte drei Monate zu Hause bei meiner Familie sein. Das war wunderbar, auch wenn ich natürlich gerne Handball gespielt hätte. Und vor einem Monat haben wir auf den Färöer-Inseln geheiratet, im ganz kleinen Kreis. Das war sehr schön. Sogar das Wetter war gut, das kommt da oben nicht so häufig vor (lacht). Sie waren dort eigentlich Fußballspieler und sind erst spät zum Handball gekommen? Richtig. Ich habe Handball mit ein paar Kumpels nur nebenbei gespielt. Im Fußball war ich sogar Nationalspieler. Mit 15 habe ich festgestellt, dass ich im Handball besser bin und habe dann auch gleich in der obersten Liga gespielt. Ein dänischer Handballtrainer hat mich dann entdeckt und mir gesagt, dass ich gut genug bin, in Dänemark zu spielen. Kurzum: Ich habe die Chance genutzt und bin mit 16 Jahren nach Dänemark gewechselt. Zehn Jahre später spielen Sie in der stärksten Liga der Welt. Ja, das war immer mein Ziel. Es war schon eine große Reise bis hierhin. Jetzt gehe ich den nächsten Schritt. Tatsächlich hat mir ein Coach in Skanderborg mal gesagt, dass ich zwar kein Handball spielen kann, aber dafür laufen und springen. Das sei gut genug für den Anfang (lacht). So gesehen, ist es bisher nicht schlecht gelaufen.

Die Stimmen der Recken-Profis zum Europapokal-Verzicht: Kreisläufer Evgeni Pevnov: "Natürlich bin ich wahnsinnig enttäuscht, das tut mir richtig weh. Der EHF-Wettbewerb ist eine ganz besondere Bühne, ich schaue mir ohnehin gern fremde Länder an. Aber die Entscheidung des Vereins ist verständlich, das ist so. Wir müssen nun damit leben. Mir fehlt das internationale Gesamtpaket: Das Reisen, die anderen Hallen, unbekannte Mannschaften." ©

Sie hatten neben Hannover andere Angebote, auch aus Kiel. Wieso haben Sie sich für die Recken entschieden? Das stimmt, ich hatte auch andere Angebote. Aber für mich waren die Recken richtig. Was sie mir angeboten haben, vor allem an Spielzeit, war zu gut, um Nein zu sagen. Hier kann ich mich entwickeln. Team und Trainer sind toll, die Recken spielen einen sehr interessanten Handball. Ich habe nur gutes gehört über Trainer Carlos Ortega. Auch von den Spielern, die unter ihm in Dänemark gespielt haben. Mit Morten Olsen habe ich natürlich auch gesprochen. Ich will hier auf Rechtsaußen eine genauso große Rolle spielen wie Timo Kastening. ... der nach Melsungen gewechselt ist. Er hinterlässt tatsächlich große Fußstapfen, nicht nur sportlich. Wie wollen Sie die ausfüllen? Er ist ein großartiger Spieler. Ich habe gegen ihn bei der Junioren-EM gespielt, er ist in meinem Alter. Ich weiß, dass er hier in Hannover auch der Fan-Liebling war. Natürlich kann ich seinen Platz nicht ausfüllen. Aber ich werde in Hannover meinen eigenen Platz finden und gut spielen für die Recken und die Fans. Die Umstände sind ziemlich andere im Vergleich zu September 2019, als sie sich für Hannover entschieden haben. Erst Corona, dann Kurzarbeit, jetzt noch die schlechte Nachricht, dass die Recken nicht Europa spielen. Bereuen Sie schon ihre Entscheidung? Nein, natürlich nicht! Die Corona-Situation war für jeden hart und kompliziert. Auch für die Recken. Ich vertraue darauf, dass es die richtige Entscheidung der Klubführung war. Ich habe die letzten fünf Jahre Champions League und EHF-Cup gespielt. Und natürlich will ich weiter in Europa spielen. Aber für mich war jetzt erstmal wichtig, in der Bundesliga spielen zu können und hier Fuß zu fassen. Das ist ja gegeben. Tja, und dann müssen wir uns diese Saison einfach wieder für Europa qualifizieren, sodass wir nächstes Jahr dort spielen können. Also haben Sie Verständnis für die Entscheidung? Ja, es ist in diesen Zeiten kein einfacher Job für die Klub-Führung. Und als Spieler musst du die Entscheidung akzeptieren.