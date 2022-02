Recken-Europameister Edvardsson über den Titelgewinn: "Ich habe so viel geschrien"

Auf der Platte stand er keine Minute, umso mehr gab Jonathan Edvardsson verbal Gas. Besonders am Finaltag der Handball-Europameisterschaft, an dessen Ende der emotionale Titelgewinn der Schweden stand. Edvardsson feuerte Sonntag von der Tribüne aus sein Team an, nach dem Endspielsieg über Spanien wurde entsprechend weitergegrölt. „Ich habe so viel ge­schrien“, erzählt Edvardsson mit heiserer Stimme. Anzeige Wobei sich die Schweden mit ihrer Feierwut zurückgehalten haben angesichts der Corona-Situation: „Wir hatten ein Dinner nach dem Spiel und die Chance, noch zusammenzusitzen“, so Ed­vards­son, „aber vielleicht können wir im Sommer et­was größer feiern, wenn die Zeit dafür besser ist.“

Am Montagabend war er schon wieder in Hannover. Während die meisten seiner Teamkollegen eine Woche Ur­laub bekamen, reiste Ed­vards­son direkt zurück zu den Recken nach Hannover. „Ich war ja nur eine Woche bei der EM – und für uns in Hannover steht bald das erste Spiel an“, erklärt der 24-Jährige. Am 10. Februar empfängt die TSV Hannover-Burgdorf zum Re-Start Hamburg.

Edvardsson war Anfang vergangener Woche aufgrund diverser Corona-Fälle im schwedischen Team nachnominiert worden, kam aber weder im letzten Hauptrundenspiel noch am finalen Wochenende zum Einsatz. „Ich habe nicht den ganzen Trip mitgemacht, trotzdem bin ich stolz, Teil dieser Bande zu sein. Auch wenn ich nicht gespielt habe – ich bin sehr glücklich, dass ich dabei sein konnte“, betont Edvardsson, der auf der Mittelmannposition den überragenden Regisseur Jim Gottfridsson (29) vor sich hatte. Edvardsson bei den Recken "jetzt umso motivierter" Der Recke kam nicht als Neuling. Auch bei der WM 2021 war er schon dabei gewesen und hatte Silber ge­won­nen. In der schwedischen Liga bewies er bereits Führungsqualitäten und führte den IK Sävehof zweimal zur Meisterschaft, bevor er vergangenen Sommer nach Hannover wechselte. Das erste halbe Jahr war geprägt von seinem langen Ausfall, nachdem er sich Ende Oktober den Knöchel schwer verletzt hatte und erst im Dezember sein Comeback hatte geben können. Mit EM-Gold in der Tasche „bin ich jetzt umso motivierter, zu­rück zum Team nach Hannover zu kommen, um in der Rückrunde noch viele Spiele zu ge­win­nen“, sagt Edvardsson, den bei den Recken alle nur „Eddy“ nennen. Am Donnerstag steigt er wieder ins Training ein.

Das ist der Spielplan der Recken der TSV Hannover-Burgdorf in der HBL-Saison 2021/22 19. Spieltag: HSV Hamburg (H), Donnerstag, 10. Februar, 19.05 Uhr ©