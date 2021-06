"Gemischte Gefühle" bei Böhm: Für den Recken-Kapitän war's diese Saison zu wenig 

Am Donnerstag steht um 19 Uhr die Partie bei der MT Melsungen an. Trainer Carlos Ortega nimmt Rücksicht auf die Belastung, er hat das Training verkürzt. „Wir sind müde, alle Mannschaften sind müde. Die Saison dauert fast ein Jahr, das ist absolut normal“, betont der Coach, „wir brauchen jetzt Freude und gute Stimmung.“

Nun ist er also endlich weg, der ganz große Druck. Der TSV Hannover-Burgdorf kann in der Bundesliga nichts mehr passieren durch den Sieg über Erlangen. Nach dem Geschmack von Recken-Kapitän Fabian Böhm war das allerhöchste Zeit: „Diese Saison ist wirklich sehr lang, das zieht sich und zieht sich. Aber jetzt haben wir eine andere Drucksituation, und das ist gut.“

Davon gab es jüngst nach dem 27:26 im Heimspiel gegen den HC Erlangen eine Menge. „Aber es ist jetzt nicht so, dass wir kräftig gefeiert hätten. Das wäre auch nicht vorbildlich wegen Corona“, sagt Böhm. Dass die Mannschaft überhaupt noch punkten musste, um auf der sicheren Seite zu sein, wäre zu vermeiden gewesen.

Böhm nimmt das verjüngte Team auch in Schutz

„Ich glaube, da sind insgesamt acht Spiele, die wir selbst weggeben. Gewinnen wir davon wenigstens vier, spielen wir um die Plätze neun oder zehn“, sagt der Kapitän, „und da gehören wir meiner Meinung nach auch hin, das Potenzial haben wir.“

Doch diese Spielzeit sei eben auch eine mit vielen Höhen und Tiefen. „Die Mannschaft hat sich super entwickelt, vor allem die jungen Spieler“, so Böhm. Aber das Potenzial sei das eine, die Ergebnisse seien das andere, da haben die Recken nicht zuverlässig geliefert. „Wir sind nicht so richtig in einen Flow gekommen, drei Siege am Stück waren das Beste. Und das ist eben zu wenig“, räumt Böhm ein und sagt, da blieben rückblickend „gemischte Gefühle“.

Zugleich nimmt er das verjüngte Team, dem es noch an Cleverness und Stabilität fehle, aber in Schutz: „Die Belastung war sehr groß, die Pausen waren nur kurz. Da kannst du nicht die gesamte Zeit so fokussiert sein, das geht nicht, selbst als Profisportler.“