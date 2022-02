Vertrag läuft aus: Kapitän Fabian Böhm verlässt die Recken am Saisonende

Bei den Recken geht eine kleine Ära zu Ende: Wie die Recken am Donnerstagmittag bekanntgegeben haben, wird der am Saisonende auslaufende Vertrag mit Fabian Böhm im Einvernehmen nicht verlängert. "Wir haben gemeinsam entschieden, dass sich unsere Wege nach dieser Spielzeit trennen werden. Fabian ist in guten sowie in schlechten Zeiten vorangegangen und hat die Rolle als Mannschaftskapitän sehr gut ausgefüllt", sagt Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter der Recken. "Wir sind sehr dankbar für seinen durchgängigen Einsatz und wünschen Fabian sowie seiner Familie in der Zukunft alles erdenklich Gute."

Böhm war 2016 aus Balingen zur TSV Hannover-Burgdorf gewechselt und entwickelte sich schnell zur Führungsperson. Der gebürtige Potsdamer und Nationalspieler sucht nun eine neue Herausforderung, er befinde sich dem Vernehmen nach auch schon in Gesprächen mit Vereinen im In- und Ausland.