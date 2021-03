"Situation jetzt ein andere": Recken-Kapitän Fabian Böhm muss um Olympia-Ticket bangen

Nach der geglückten Qualifikation für Olympia ist die Tokio-Euphorie groß bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft. „Das war ein sehr, sehr positives Wochenende für uns“, sagt Fabian Böhm, dessen Vorfreude allerdings getrübt ist.

Beim Auftaktremis gegen Schweden war der Recken-Kapitän noch mit von der Partie, bei den folgenden Siegen gegen Slowenien und Algerien verzichtete der Bundestrainer Alfred Gislason aber auf den linken Rückraumspieler. Am Samstagmorgen beim Frühstück, kurz vorm Meeting für das Slowenien-Spiel, nahm Gislason Böhm an die Seite und sagte ihm kurz und knapp, dass er nicht spielt, sondern Juri Knorr. „Er wollte taktisch wechseln“, so Böhm. Fakt ist: Knorr kam in beiden Partien zusammen nur auf wenige Minuten. Den Wechsel hätte sich Gislason auch sparen können.