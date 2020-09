Bis zu 2000 Fans dürfen rein: Recken starten am Mittwoch um 10 Uhr den Kartenvorverkauf

Allerdings muss das automatische Abosystem für die Dauerkarteninhaber und deren angestammten Plätze zunächst ausgesetzt werden. Wegen der Hygienerichtlinien und der Abstandsregelungen müssen die Besucher in der Halle verteilt werden.

Mögliche Restkarten gehen ab Samstag (12 Uhr) in den freien Verkauf. Neben Einzeltickets ist auch ein Kombipaket, in dem alle drei Oktoberspiele inbegriffen sind, erhältlich.

Minden, Coburg und Bergischer HC

Am 1. Oktober starten die Recken gegen GWD Minden (19 Uhr), es folgen die Partien gegen den HSC 2000 Coburg am 8. Oktober (19 Uhr) und gegen den Bergischen HC (22. Oktober (19.00 Uhr). Alle Spiele finden in der ZAG-Arena statt.

Tickets sind ausschließlich über den Onlineticketshop und die Tickethotline der Recken erhältlich. Die Tickets sind personalisiert. Entsprechend haben auch nur Fans mit den auf sie personalisierten Tickets Zugang zur Arena. Alle Infos gibt’s auf www.die-recken.de.

"Hoffen, schon bald mehr begrüßen zu können"

Geschäftsführer Eike Korsen freut sich, „im ersten Schritt zunächst unserem Stammpublikum die Aussicht auf das Heimspielerlebnis ermöglichen zu können“.

„Wie viel jeder einzelne Zuschauer in der Halle ausmachen kann, haben wir insbesondere durch unsere Heimstärke in der vergangenen Saison mit den Fans im Rücken gemerkt“, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen und fügt hinzu: „Wir freuen uns auf die knapp 2000 Fans in der Recken-Festung und hoffen, schon bald noch mehr begrüßen zu können.“