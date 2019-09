"Interessanter Spieler": Folgt Hansen bei den Recken auf Kastening?

35 Tore in fünf Spielen, Platz vier der Torschützenliste der Handball-Bundesliga (hinter Spitzenreiter und Teamkollege Morten Olsen), regelmäßig einer der besten Recken, auch in der vergangenen Saison teamintern schon bester Schütze: Timo Kastening ist für die TSV Hannover-Burgdorf auf Rechtsaußen praktisch unersetzbar. Dennoch müssen sich die Recken dringend nach einer Alternative umschauen. Sein vorzeitiger Wechsel zur MT Melsungen ist zwar immer noch nicht offiziell, dennoch ausgemachte Sache .

Kastening Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel

Kastenings Hannover-Vertrag, den er 2018 vorzeitig bis 2021 verlängert hatte, beinhaltet eine Ausstiegsklausel für kommenden Sommer. Die MT Melsungen, die sich gerade ein Dreamteam zusammenstellt und mit Geld nur so um sich wirft, bekam von der Klausel Wind und sicherte sich Kastenings Dienste ab 2020. In Nordhessen kann der 24-jährige Nationalspieler (seit 2008 ein Recke) ein mehrfaches von dem verdienen, was er in Hannover bekommt. Wer will es ihm verdenken.

Nach Europameister Kai Häfner, der diesen Sommer vorzeitig nach Melsungen wechselte, verlieren die Recken also einen weiteren Topstar. Immerhin bekommen die Recken, wie bei Häfner auch, noch etwas Geld für Kastening. Die Ablöse liegt nach SPORTBUZZER-Informationen bei mehr als 100.000 Euro. Für Häfner hatten die Hessen rund eine halbe Millionen hingeblättert.