"War etwas Besonderes": Kastening, Olsen und Patrail kommen in Recken-Ruhmeshalle

Aber, darin waren sich alle Beteiligten einig: Die Corona-Party auf dem Schützenplatz war in diesen Zeiten sehr viel besser als gar kein Abschied. In der Handball-Bundesliga war diese Improvisation bislang sogar einzigartig, weil kein anderes Team so eine Bühne samt Parkplatz zur Verfügung hat.

Timo Kaste­ning stockte ein wenig die Stimme. Er wirkte sichtlich bewegt, als er sich von Hannover und den Recken-Fans am Montagabend verabschiedete. „Ich habe lange überlegt, was ich heute sage. Aber jetzt fehlen mir die Worte“, stammelte Deutschlands Handballer des Jahres 2019.

Den großen drei (Patrail, Olsen, Kastening) versprach Christophersen sogleich die Aufnahme in die Hall of Fame. Die Recken-Ruhmeshalle ist Spielern vorbehalten, die neben anderen Aspekten über viele Jahre im Dienst der TSV Hannover-Burgdorf standen.

„Ich komme zwar vom Basketball, aber meine Frau ist leidenschaftliche Handballerin. Wir haben die Saison der Recken intensiv verfolgt“, sagte Onay und outete sich als Fan: „Lange lief es ja so gut, dass man dachte: Ey, wir können sogar Meister werden. Das Gefühl war richtig cool.“ Am Ende der abgebrochenen Spielzeit war es Platz vier. „Die Saison hat noch einmal einen Push ge­ge­ben. Handball hat einen irren Stellenwert in der Stadt und in der Region“, sagte Onay.

Der Oberbürgermeister versprach: „Die Stadt steht zu den Recken. Wir werden den Standort stärken und alles möglich machen“, dass der Handball „schnell wieder“ in die Halle „zurückkehren kann“. Und zwar mit Zuschauern. „Der Handball braucht diese At­mo­sphä­re, dann macht er erst wieder Spaß“, weiß Onay. Auch Jagau wünscht sich, „dass wir sehr schnell wieder zur Normalität zu­rück­kom­men. Wir haben doch alle viel lieber, wenn man die Spieler auch anfassen kann.“