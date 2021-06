Recken-Kommentar: Christian Prokop ist die logische Lösung für die Ortega-Nachfolge

Adíos, Carlos! Wenn die Handball-Recken am Sonntag nach dem Spiel den Trainer und seinen Co. verabschieden, endet eine Ära. Vier Jahre hat der hochdekorierte Spanier – an seiner Seite der ebenfalls hochdekorierte Landsmann und Ortega-Freund Iker Romero – die Spielgeschicke der Recken geleitet. Dreimal führte er die TSV ins Pokal-Final-Four, zweimal nach Europa und mit Rang vier in der abgebrochenen Saison 2019/2020 zur besten Platzierung aller Zeiten.

Anzeige

Carlos Ortega war das Beste, was den Recken je passiert ist. Er steht für sportliche Erfolge, enorme Entwicklung der Talente, für Menschlichkeit und Bodenständigkeit. Sein Name polierte das etwas provinzielle Image auf, verlieh den Recken internationalen Glanz. Trotz der Sprachschwierigkeiten folgten die Spieler ihm aufs Wort. Ortega war hier praktisch unantastbar. Wenn sie gekonnt hätten, die Recken hätten ihn auf Lebenszeit verpflichtet.