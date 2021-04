Kommentar: Gebeutelte Recken können sich mit einem guten Gefühl erholen

Viel mehr hätten die Recken nicht reinwerfen können in diese wichtige Partie. Sie haben alles gezeigt gegen Wetzlar, was noch drin ist. Das hat ganz knapp gereicht in einer Abwehrschlacht mit den besseren Torhütern, 25:24 (13:11) hieß es am Ende.

Nun kommt die erste Pause, die TSV Hannover-Burgdorf in dieser Saison wirklich gelegen kommt. Die Länderspielwoche steht bevor, erst am 5. Mai geht es für die TSV zu Aufsteiger HSC Coburg. Trotz des ersten Sieges nach fünf Bundesligapleiten ist die Mannschaft angeschlagen. Nicht mental natürlich, aber körperlich.