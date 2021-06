Recken-Meinung: Ein Hallenbesuch verspricht mindestens verlockenden Nervenkitzel

Ein Hauch von Normalität am Sonntag in der ZAG-Arena: Merchandising-Stand und offene Gastronomie in den Umläufen der Halle. Klatschpappen und echte Fans statt ausschließlich Papplikum auf den Rängen. Grandiose Stimmung – und das, obwohl lediglich rund 1600 Zuschauer die Gelegenheit nutzten, ihre Lieblinge erstmals seit Oktober wieder live zu sehen. Etwa doppelt so viele, 3000, hätten es sein können. Das wirkt auf den ersten Blick enttäuschend, ist es aber nicht.

Anzeige

Es sprachen einige Faktoren gegen einen Besuch. Unsicherheit nach Corona-Monaten der Angst, das Sommerwetter, die Kurzfristigkeit, ein mittelmäßiger Gegner – und ein mittelmäßiger Gastgeber. Die, die da waren, werden ihren Besuch nicht bereut haben. Die Recken dankten für das Fan-Spektakel mit einem sportlich und moralisch enorm wichtigen Sieg nach den jüngsten Enttäuschungen.