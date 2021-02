Wird die Liga geteilt? Recken-Sportchef Christophersen ist "kein Fan davon"

Zahlreiche Absagen bereiten Vereinen und Verantwortlichen der HBL Sorgen. Am Mittwoch besprechen sie in der wöchentlichen virtuellen Konferenz diverse Modelle, die Saison zu verkürzen. Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen ist "kein Fan davon, den Modus mitten in der Saison zu ändern".