Vor Kiel-Kracher: Bei den Recken geht's endlich "in die richtige Richtung"

Die Recken machten sich locker. Schon während des Spiels huschte Trainer Christian Prokop ein Lächeln über die Lippen. Nach Abpfiff schäkerten die Spieler und ihr Chef weiter. Das Gefühl, so locker ein Spiel zu gewinnen, hatten sie zuletzt am 3. Spieltag beim 28:20-Sieg gegen den Bergischen HC erlebt. Anzeige Das 34:22 am Sonntag in Stuttgart (ein Nachholspiel des 2. Spieltages) ging noch leichter von der Hand. Prokop betitelte das Spiel hinterher als „beste Saisonleistung“ – und zwar „zum richtigen Zeitpunkt“. Damit meinte er nicht nur das Kellerduell bei den Schwaben, er blickte auch auf das Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (19 Uhr, ZAG-Arena, keine TV-Übertragung) daheim gegen den THW Kiel und die Gesamtsituation bei den Recken.

Nach schwierigem Saisonstart – der Sieg gegen den BHC war lange der einzige Lichtblick – ha­ben sich die Re­cken in den letzten Wochen stabilisiert und stark verbessert. Das hat mit den zurückgekehrten Langzeitverletzten zu tun, aber auch damit, dass die Recken die Systeme und die Spielidee des neuen Trainers immer besser verinnerlichen und verstehen. Zudem scheint der Teamgeist zu stimmen. Klappt es spielerisch nicht, machen es die Recken mit kollektivem Kampf wett. „Es geht in die richtige Richtung“, sagt Torwart Do­me­ni­co Ebner, „wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, das haben wir von Anfang an be­tont. Wir haben die Ruhe be­hal­ten – und fahren jetzt die Punkte ein.“ Trendwende nach zwischenzeitlichen Kampfsiegen gegen Erlangen und Minden inmitten von Niederlagenserien war der Sensationserfolg bei Pokalsieger Lemgo. Dann rangen die Recken Lübbecke nieder. Und selbst bei der Pleite gegen Titelfavorit Magdeburg sahen sie gut aus. Nicht ausruhen auf den zwölf Punkten Der wichtige Sieg gegen Stuttgart „war der nächste Schritt“, so Ebner, „jetzt gilt es den Dezember zu vergolden.“ Akute Abstiegskampfsorgen sind die Recken erst mal los. „Auf den zwölf Punkten, die wir jetzt haben, werden wir uns aber sicher nicht ausruhen“, sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen. Was ihm noch wichtiger als der Punktestand ist: „Man sieht eine gute Entwicklung.“ Starke Protagonisten ziehen nun den Rest mit: Urban Lesjak hat sich im Tor gesteigert, Ebner ist nach seiner Verletzungspause gleich in Topform. Die Tormaschine Ivan Martinovic läuft wie ge­schmiert. Veit Mävers hat als Spielmacher in den vergangenen Wochen große Schritte gemacht, ebenso wie Filip Kuzmanovski im Rückraum. Mit der Rückkehr des lange verletzten Evgeni Pevnvov ist auch die Lücke am Kreis wieder geschlossen.