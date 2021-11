"Nachhaltig etwas entwickeln": Recken-Sportchef nimmt Prokop in Schutz

Abstiegskampf? „Von den Punkten her muss man es ja so sagen“, sagt Recken-Kapitän Fabian Böhm. Aber: „Wir sehen uns da aktuell noch nicht.“ Um die Abstiegsplätze zu sehen, brauchen Hannovers Bundesliga-Handballer allerdings kein Fernglas: Sie haben nur noch ein Zwei-Punkte-Polster. Anzeige In Kiel zu verlieren, ist relativ normal. Beim 24:31 am Sonntag fand Trainer Christian Prokop „unsere erste Halbzeit ganz okay“. Aber: „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel innerhalb von wenigen Minuten zu schnell aus der Hand gegeben. Dann waren auch unsere Körpersprache und der Glaube nicht mehr so da. Das war sehr ärgerlich.“

Das sah Ex-Nationalspieler und Sky-Experte Stefan Kretzschmar ähnlich. Er fand die Recken „aufgrund vieler technischer Fehler in der zweiten Halbzeit chancenlos“. Trotzdem müsse „Hannover jetzt die Nerven behalten und weiterarbeiten. Sie haben gute Spieler und gute Alternativen.“ Über den neuen Recken-Trainer Prokop hatte Kretzschmar schon vor dem Spiel gesprochen – durchaus kritisch: „In Leipzig habe ich zwei Jahre gebraucht, um seine Handschrift zu sehen und zu verstehen. Er ist – was seine Weltanschauung auf den Handball angeht – ein etwas komplizierter Trainer. Als Laie versteht man sie schon mal gar nicht, als jemand, der in dem Business ist, muss man sich damit intensiv auseinandersetzen. Vieles ist neu, und das braucht etwas Zeit.“ "Tabelle nach zehn Spielen Diese Zeit wird Prokop in Hannover be­kom­men. Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen betonte am Montag: „Wir haben vorher ge­sagt, dass Christian nicht als Feuermann zu uns kommt und es uns darum geht, nachhaltig etwas zu entwickeln.“ Man sei bisher zwar „nicht mit jedem Auftritt 100-prozentig zufrieden“, aber: „Es ist ja auch nicht so, dass wir chancenlos durch die Gegend stolpern.“ Mutig gerechnet, so Christophersen, „sind wir zwei bis vier Punkte hinter dem, was erwartbar war zu diesem Zeitpunkt – und das bildet ab, wie breit diese Liga gerade ist.“ Der Sportchef sagt: „Wir sind nicht naiv und können auch die Tabelle lesen – aber es ist die Tabelle nach zehn Spielen und nicht nach 34.“ Was den Recken in dieser Saison bislang vor allem fehlt, ist die Konstanz. „Wir arbeiten hart, sind sehr kritisch mit uns“, sagt Kapitän Böhm, der überzeugt ist: „Wir haben eine gute Mannschaft.“ Allerdings „be­kom­men wir es leider noch nicht konstant auf die Platte“.



