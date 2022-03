Recken auf Reisen: Sechs TSV-Profis für ihre Nationalmannschaft im Einsatz

Es wird eine aufregende Woche für Veit Mävers. Der Spielmacher der TSV Hannover-Burgdorf nimmt mit der Aussicht auf seine ersten Länderspiele seit Montag am Lehrgang der deutschen Handball-Nationalmannschaft in Kamen-Kaiserau teil. Bundestrainer Alfred Gislason hatte den 21-Jährigen vor eineinhalb Wochen dafür nominiert. Am Wochenende stehen zwei Testpartien gegen Ungarn an – am 19. März (16.15 Uhr) in Gummersbach und am 20. März (17.15 Uhr) in Kassel. Beide Partien überträgt der TV-Sender Sport 1. Es sind die ersten Tests nach der wegen zahlreicher Corona-Fälle verkorksten EM im Januar.

Präsentiert sich Mävers in den nächsten Tagen gut, kann er mit ersten Einsatzminuten rechnen. Allerdings hat er in der Rückraummitte mit Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), der für Philipp Weber (Magdeburg) einspringt, und Luca Witzke (Leipzig) Konkurrenz. Dennoch hält Gislason viel von Mävers und lobte ihn vergangenen Woche als „sehr interessanten Spieler, spielintelligent, torgefährlich und sehr beweglich“.