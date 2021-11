Bald wieder vereint: Siegreiche Recken trennen sich für internationale Einsätze

Während Torwart Domenico Ebner noch seine Rippenverletzung auskurieren muss und ein Einsatz für Italien nicht infrage kommt, steht Recken-Kollege Urban Lesjak für Slowenien zwischen den Pfosten. Die slowenische Nationalmannschaft testet am 6. November gegen Kroatien und Recke Ivan Martinovic. Dessen Landsmann Ilija Brozovic, bei der WM im Januar noch dabei, wurde nicht berücksichtigt. Filip Kuzmanovksi testet mit Nordmazedonien zweimal gegen Ägypten, Doppelweltmeister Jo­han Hansen tritt mit Dänemark in der Golden League an.

Das erste Viertel der Saison ist geschafft, Zeit für die erste Länderspielunterbrechung: Etliche Recken der TSV Hannover-Burgdorf sind in den nächsten Tagen international unterwegs, in den meisten Fällen für Freundschaftsspiele.

Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montag für einen einwöchigen Lehrgang zusammengekommen. Am En­de der Woche stehen zwei Länderspiele gegen Portugal an, am 5. November in Lu­xem­burg und am 7. November beim Tag des Handballs in Düsseldorf. Recken-Spieler sind von Bundestrainer Alfred Gislason nicht nominiert worden. Kreisläufer und U19-Europameister Justus Fischer ist aber für die U20/21 aktiv, die ebenfalls einen Lehrgang ab­hält und zweimal gegen Ungarn testet.

Anfang kommender Wo­che sind die Recken wieder vereint in Hannover. Christian Prokop kann dann wieder mit allen gesunden Spielern das Mannschaftstraining leiten. In der Liga geht es für die TSV mit einem schweren Auswärtsdoppel weiter. Am 11. November tritt Hannover bei Prokops Ex-Team in Leipzig an, am 14. November geht es zum kriselnden Meister THW Kiel.

Der weitere Recken-Fahrplan steht

Mittlerweile sind auch die verbliebenen Spiele bis zur Winterpause terminiert. Nach dem Heimspiel am 20. November (Samstag, 20.30 Uhr) gegen die SG Flensburg-Handewitt und der Auswärtspartie am 28. November (Sonntag, 16 Uhr) bei Pokalsieger Lemgo geht es für die Recken im Dezember am 5. (Sonntag, 16 Uhr) daheim gegen Aufsteiger Lübbecke weiter. Am 9. Dezember (Donnerstag, 19.05 Uhr) kommt Spitzenreiter SC Madgeburg.

Am 12. Dezember (Sonntag, 16 Uhr) holt die TSV das vom 2. Spieltag verlegte Spiel in Stuttgart nach. Am 18. Dezember (Samstag, 20.30 Uhr) muss das Prokop-Team zum starken Aufsteiger Hamburg. Am 22. Dezember (Mittwoch, 19.05 Uhr) steigt das Vorweihnachtsspiel ge­gen das Top-Team Göppingen in der ZAG-Arena. Zum Ab­schluss des Jahres tritt Hannover-Burgdorf am 27. Dezember (Montag, 19.05 Uhr) bei den Rhein-Neckar Löwen an.