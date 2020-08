"Wird von Tag zu Tag besser": Malte Donker rückt bei den Recken jetzt in den Fokus

Die Schatten auf der halbrechten Position bei den Handball-Recken sind groß. Nejc Cehte, slowenischer Nationalspieler, und Ivan Martinovic, kroatischer Nationalspieler, sind gesetzt. Die Nummer drei, Malte Donker, spielte bisher unterm Radar. Der 22-Jährige kam überwiegend in der Abwehr zum Einsatz, meist als Entlastung für Martinovic und Cehte. Schulter macht keine Probleme mehr Nach einem halben Jahr Verletzungspause rückt Donker jetzt mehr in den Fokus – auch weil sich Cehte selbst schwer am großen Zeh verletzt hat und noch mehrere Wochen ausfällt. Donker geht dahin, wo es wehtut. Er teilt aus, packt zu, steckt ein. Trikots und Leibchen stehen im Training unter einer dauerhaften Zerreißprobe. Am Kreis läuft Donker richtig heiß. Seine operierte rechte Schulter macht keine Probleme mehr. „Es wird von Tag zu Tag besser. Die Muskeln sind manchmal noch schwer. Aber eigentlich kann ich alles mitmachen. Der Körper will, nur der Kopf will mich manchmal noch zurückhalten“, sagt Donker. Die Leidenszeit hat er gut verdaut.

Der Verletzungsschock kam kurz vorm Fest. Mitte Dezember sprang ihm im Training die Schulter raus und wieder rein. Zunächst gab es keine weiteren Probleme, „ich bin wieder ins Training eingestiegen“. Im Weihnachtstraining tat die Schulter jedoch weh. Donker kam ins MRT. Diagnose: Oberarmkopfbruch. „Ein Teil der Kugel war ab. Aber es war eine alte Verletzung. Von wann genau, weiß keiner. Es war nur eine Frage der Zeit, bis mit der Schulter was passiert“, erklärt Donker. Verletzung war nur eine Frage der Zeit Operation Ende Januar, das abgesplitterte Knochenteil wird mit Schraube und Dübel fixiert. Der Linkshänder verpasst die ersten sieben Recken-Spiele im Jahr 2020. Und es wären weit mehr geworden, wenn nicht Corona dazwischengekommen wäre. „Die Verletzung und die OP waren damals ein herber Rückschlag“, erinnert sich Donker. Bis in den Dezember hinein war es gut für ihn gelaufen. „Ich war komplett zufrieden bis dahin. Ich hatte meine Spielanteile in der Abwehr, ich bin in jedem Spiel dabei gewesen. Trainer Carlos Ortega hat mir vertraut.“

Trotzdem: Die Corona-Zwangspause kam Donker sehr entgegen. So konnte er seine operierte Schulter in Ruhe auskurieren, fand endlich mehr Zeit für sein Sportmanagementstudium. In der schweren Zeit stand Freundin Janina Brandes an seiner Seite. Auch um seine Zukunft musste er sich nicht ernsthaft sorgen. Die Recken signalisierten früh, trotz der Verletzung weiter mit Donker zu planen. „Es haben immer Gespräche stattgefunden.“ Anfang Juli wurde die Verlängerung des Jungprofivertrages verkündet. Von 60 Minuten blieben Donker meist 15 Donker war vor etwa zehn Jahren aus Edemissen bei Peine in die ­C-Ju­gend zur TSV Burgdorf gewechselt. Über die ­A-Ju­gend und die Recken-Reserve in der 3. Liga schaffte er nach und nach den Sprung zu den Profis. Donker kam vergangene Saison immer dann ins Spiel, wenn Zugang Ivan Martinovic eine Halbzeit im Angriff spielte. Donker löste ihn fliegend für die Abwehr ab. Cehte spielte seine Halbzeit Angriff und Abwehr meist durch. Von 60 Spielminuten blieben Donker also rund 15. „Damit war ich zufrieden. Ich konnte der Mannschaft etwas zurückgeben.“

