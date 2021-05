Zu Gast in Nordhorn: Kapitän Fabian Böhm hofft auf nötige Lockerheit bei Recken

Der Kapitän hat gedacht, die Mannschaft sei schon weiter. Fabian Böhm haben die jüngsten Auftritte der TSV Hannover-Burgdorf in der überrascht. Zwei bittere Niederlagen setzte es in den Nachholspielen. Am Mittwoch um 19 Uhr steht die Partie bei der abstiegsbedrohten HSG Nordhorn-Lingen an. Böhm muss weiter in K1-Quarantäne ausharren, er sagt aber: „Nordhorn muss uns als Team aus dem unteren Tabellenmittelfeld schlagen, das planen sie sicher fest ein. Aber wir wollen ihnen einen dicken Strich durch die Rechnung machen.“ Anzeige Ausgerechnet gegen zwei Mannschaften aus dem Keller haben die Recken zuletzt verloren, die Eulen Ludwigshafen und GWD Minden. Eigentlich war eine Klettertour angesagt für die TSV, nun hängt sie weiter auf Rang 14 fest. „Ja, das fühlt sich blöd an, keine Frage“, sagt Veit Mävers.

Er hatte in Minden den letzten Pass gespielt, GWD-Linksaußen Mats Korte fing ihn artistisch ab und warf ihn zum Siegtreffer ins verwaiste TSV-Tor. „Natürlich ist das auch meine Schuld, auch wenn wir das so spielen wollten und dieser Pass so angesagt war“, so Mävers, „aber ich übernehme dafür die Verantwortung.“ Ortega lässt nur leicht trainieren Trainer Carlos Ortega sprach hinterher von einer „komplett falschen Entscheidung, die ich getroffen habe“. Der Plan sei aber natürlich gewesen, beim Stand von 27:27 und in Unterzahl noch einen Abschluss zu bekommen und GWD nicht mehr in Ballbesitz zu bringen. „Nun ist es so, wir müssen das beiseite schieben. Jetzt kommt Spiel auf Spiel, wir brauchen schnell wieder eine breite Brust“, betont Mävers. Einstweilen ist die Mannschaft noch ein wenig müde, sagt Ortega. Er hat nur leicht trainieren lassen, zur Minden-Partie gab es eine ausführliche Videoanalyse. Böhm hat die Partien ohnehin nur daheim am Fernseher verfolgen können. Er sagt: „In Minden war das 50 bis 55 Minuten richtig gut, aber es fehlt uns dann und die Coolness.“ Der Kapitän wähnte die notwendige Lockerheit bei den Recken längst zurück, „zumal es für uns in der Tabelle ja nicht mehr um so gigantisch wichtige Dinge geht und wir eigentlich gar keine Drucksituation haben“. Dass die Mannschaft jung ist und Fehler eben passieren, „kann irgendwann einfach keine Ausrede mehr sein“, so Böhm: „Da müssen wir cleverer sein.“

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 31. Spieltag: HSG Nordhorn-Lingen (A), Mittwoch, 26. Mai, 19 Uhr ©