"Im Rudel verteidigen": Gelingt den Recken gegen den SCM der große Wurf?

„Magdeburg spielt eine saustarke Saison, sie spielen attraktiv und erfolgreich.“ Das sagt Recken-Trainer Christian Prokop vor dem Duell mit Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg, das am Donnerstag um 19.05 Uhr in der ZAG-Arena ansteht. Kann also ausgerechnet die TSV Hannover-Burgdorf den Saison-Überflieger stoppen?