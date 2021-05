Mann der Stunde: "Aber dabei soll es nicht bleiben" für Recken-Talent Martin Hanne

Fragen beantwortet der Rückraumspieler auch längst professionell. „Ich freue mich über die Komplimente, darf das alles aber nicht zu sehr an mich heranlassen. Es kommen auch mal schlechtere Spiele von mir“, lautet dann so ein, nun ja, beinahe altkluger Satz. Gegen die Eulen Ludwigshafen soll jedoch ungeachtet von Hannes Formkurve am Donnerstag im Bundesliga-Nachholspiel (19 Uhr, ZAG-Arena) unbedingt ein weiterer Sieg her.

Derlei Sorgen haben die Recken nicht, ganz im Gegenteil. Die Stimmung ist gelöst nach sieben Zählern am Stück. Passend zur Jahreszeit blühen sie auf. „Die Blumen kommen, die Stadt ist super grün“, schwärmt Ortega von Hannover. Dass er schon zur nächsten Saison am liebsten zum FC Barcelona wechseln würde , steht auf einem anderen Blatt. Die Verhandlungen laufen zwar, noch aber ist kein Nachfolger für den Spanier gefunden. Einstweilen herrscht Stillstand.

Mit einem Sieg würden die Eulen bis auf einen Punkt heranrücken an Balingen-Weilstetten auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. „Diese Mannschaft kann kämpfen, und das wird sie bei uns, es geht für sie ums Überleben in der 1. Liga“, so Ortega.

Das sieht auch Cheftrainer Carlos Ortega so: „Wir haben großen Respekt, Ludwigshafen ist gefährlich.“ Das gilt besonders für Hendrik Wagner, mit 119 Toren bester Werfer der Gäste. Er war zudem derjenige, der im Hinspiel in letzter Sekunde für den aus TSV-Sicht mehr als ärgerlichen Ausgleich sorgte. Es war der wohl schmerzhafteste Punktverlust der Spielzeit. Bei den Recken ist Ivan Martinovic (110 Treffer) erfolgreichster Akteur, Johan Hansen bringt es auf 102.

Die Recken indes könnten am Donnerstag schon auf Platz zwölf klettern, dann folgen im Mai drei weitere lösbare Aufgaben (Minden, Nordhorn-Lingen und Stuttgart) gegen Teams aus der unteren Tabellenregion. Es könnte also eine Superserie für die TSV werden, einstelliger Tabellenplatz inbegriffen.

So weit will Ortega nicht schauen, er sagt lediglich: „Die Mannschaft ist in guter Verfassung.“ Damit das so bleibt, hat er das Training etwas dosiert und die Belastung genau im Blick. Es stehen viele Begegnungen in kurzer Zeit an, der Coach will Kräfte sparen und viel wechseln, um Verletzungen zu vermeiden. Immerhin steht Anfang Juni das Pokal-Final-4-Turnier auf dem Programm.

Martin Hanne kann all das genießen, er ist „sehr glücklich“ und hat viel Selbstvertrauen. „Aber dabei soll es nicht bleiben, ich will weitere Schritte nach vorn machen“, sagt Hanne. Dass der Youngster im linken Rückraum in jüngster Zeit viel Lob erfahren hat, ist Ortega natürlich nicht entgangen: „Martin ist aber mit beiden Füßen auf dem Boden. Wenn er weiter so arbeitet, bin ich sicher, wird er ein wichtiger und großer Spieler für Hannover werden.“