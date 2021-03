"Riesiges Talent": Martin Hanne erhält Profivertrag bei den Recken

Der 19-jährige Rückraumspieler wechselte zur B-Jugend in den Unterbau der Recken und entwickelte sich dort zum Jugendnationalspieler. Bereits mit 17 Jahren stand der gebürtige Peiner erstmalig im Profi-Kader eines Bundesligaspiels und konnte gegen die Rhein-Neckar Löwen fünf Tore werfen. Seitdem bekam der Youngster immer wieder Einsätze unter Trainer Carlos Ortega und hat sich in dieser Spielzeit als fester Bestandteil der ersten Mannschaft herauskristallisiert.

Die TSV Hannover-Burgdorf und Martin Hanne haben ihre Zusammenarbeit bis 2025 verlängert. Der Youngster wurde mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. „Wir freuen uns sehr, dass wir Martin Hanne mit seinem ersten Profivertrag bei den Recken ausstatten können. Er stammt aus der Region und hat sich über den Perspektivkader in das Sichtfeld unseres Trainers gespielt", so Sven-Sören Christophersen, sportlicher Leiter des Handball-Bundesligisten.

"Er ist ein riesiges Talent"

„Er ist ein riesiges Talent und entwickelt sich jeden Tag weiter. Martin besitzt einen tollen Wurf, den er durch viele verschiedene Varianten oft unter Beweis stellt. Verbessern muss er sich noch in der Abwehr und das Entscheidungsverhalten im Angriff. Daran arbeiten wir tagtäglich im Training und er macht große Fortschritte“, so Trainer Ortega über die Entwicklung von Hanne.

In der laufenden Saison konnte Martin Hanne bereits 23 Tore erzielen und hat sich aufgrund einer Verletzung von Fabian Böhm in den Vordergrund gespielt. „Ich bin sehr dankbar für die Chance und das Vertrauen in mich. Der Verein bietet mir das perfekte Umfeld für meine Entwicklung und ich habe große Ziele mit Blick auf die Zukunft. Unter Carlos und Iker konnte ich zum Bundesliga-Spieler reifen und mich mit der Beihilfe von Fabian Böhm auf meiner Position weiterentwickeln. Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre und die Spiele in heimischer Halle - hoffentlich schon bald wieder zusammen mit den Fans“, sagt Hanne.