Recken-Torwart Ziemer will sich "in bester Art und Weise verabschieden" - Vorfreude auf Berlin 

Die Karriere von Martin Ziemer – sie drohte einen steilen Weg bergab einzuschlagen. Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf hatten dem Torwart keine Vertragsverlängerung mehr über den Sommer hinaus angeboten.

Ein Glücksfall für Ziemer

Für einen anderen Bundesliga-Verein war Ziemer schon ziemlich spät dran. Er stand bereits in Kontakt zu Viert- und Drittligisten in Hannover und der Region: TuS Vinnhorst und Handball Hannover Burgwedel. Doch dann öffnete sich ein Türchen, wofür ausgerechnet Ex-Recke Malte Semisch mitverantwortlich war. Die Füchse Berlin lösten den langfristigen Vertrag mit Semisch (geht jetzt nach Minden) auf. Schnell kamen Füchse-Manager Bob Hanning und Ziemer ins Gespräch. Resultat: Einjahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr. Ein Glücksfall für Ziemer!

Auf ihn warten in Berlin „ein super geführter Klub, tolle Möglichkeiten, eine tolle Stadt. Außerdem habe ich noch viele alte Schulfreunde in Berlin“, sagt der gebürtige Rostocker. Der 35-Jährige freut sich „auf die tolle Chanc­e, für so einen Verein zu spielen. Ich werde alles reinhauen.“