Kommentar: In dieser Weihnachtssuppe der Recken ein Haar zu finden, ist nicht leicht

Die Recken können nicht nur Krimi. Sie können auch mit einem schwächeren Gegner mal so richtig Schlitten fahren. Den TVB Stuttgart jedenfalls hat die TSV Hannover-Burgdorf am zweiten Weihnachtstag in Hälfte zwei nach allen Regeln der Kunst tranchiert. Das war nicht nur nach dem Geschmack des Publikums, auch Trainer Carlos Ortega und Sportchef Sven-Sören Chris­to­pher­sen tat der höchste Saisonsieg sichtlich wohl. Entspannt konnten sie den Feiertag ausklingen lassen.

"Ihr habt auch wirklich immer was auszusetzen. Wir waren einfach sehr gut, fertig."

Zur Wahrheit gehört jedoch, dass sich in dieser Saison wohl kein Gegner so wehrlos präsentiert hat wie die Stuttgarter. So spielt ein Absteiger, ob Jogi Bitter im Tor oder nicht. Wenngleich Recke Evgeni Pevnov das anders sah. „Ihr habt auch wirklich immer was auszusetzen. Wir waren einfach sehr gut, fertig“, pflaumte er die Journalisten an.