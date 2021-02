"Er verteidigt momentan super": Büchner soll Kastening bei Recken-Rückkehr stoppen

Sie haben es schon in zig Mikrofone gesprochen in dieser Bundesliga-Saison. So dürfe man sich nicht präsentieren, es fehle die richtige Einstellung. Alle Stars dieser Mannschaft haben das bereits eingeräumt. Die Rede ist jedoch nicht von den Recken, sondern von der MT Melsungen, die am Mittwoch um 19 Uhr zum Nachholspiel in der ZAG-Arena antritt. Anzeige Die deutschen Nationalspieler Julius Kühn, Finn Lemke und die Ex-Recken Kai Häfner sowie Timo Kastening von der MT standen schon kopfschüttelnd nach bösen Überraschungen vor den Fernsehkameras. Dennoch sagt Carlos Ortega, Trainer der TSV Hannover-Burgdorf: „Auf dem Papier sind wir nicht Favorit, aber wir sind bereit für diesen Kampf.“

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 9. Spieltag: MT Melsungen (H), Donnerstag, 25. Februar, 19 Uhr, ZAG-Arena ©

Ein Kopfproblem haben die Recken zwar nicht, ihre Leistungen schwanken dennoch stark. Das ist allerdings in erster Linie dem verjüngten Kader geschuldet. „Wir haben aber gezeigt, dass wir große Mannschaften schlagen können“, sagt der 19-jährige Rückraumspieler Martin Hanne. Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen formuliert es so: „Wir wollen Melsungen vor Probleme stellen.“ Das Selbstvertrauen dafür habe sich das Team jüngst beim 31:22 über Nordhorn geholt. Für Kastening "ist es ein besonderes Spiel" Rechtsaußen Kastening freut sich auf dieses Spiel ein bisschen mehr als auf alle anderen: „Auf das Wiedersehen mit dem Team, den Trainern und Betreuern. Es ist ein besonderes Spiel.“ Der 25-Jährige weiß, „dass wir in einer sportlich angespannten Situation sind, in der wir jeden Punkt brauchen, ähnlich wie Hannover“. Unterschätzen werden die Gäste die Recken also nicht. Ein intensives Spiel mit völlig offenem Ausgang erwartet Kastening: „In dieser Corona-Saison mit einer schwierigen Ausgangslage für alle entscheidet oft die Tagesform.“

Auch bei Häfner ist die Wiedersehensfreude riesig. „Unsere letzten Spiele waren mal gut, mal nicht so gut. Wir wollen daran anknüpfen, was wir gegen Leipzig gezeigt haben“, sagt der Rückraumspieler, „sehr schade, dass keine Zuschauer dabei sein können.“ Gegen Leipzig siegte Melsungen mit 31:28 und „kämpfte sich in diese Partie“, wie Christophersen attestiert. Die mit Abstand besten Schützen der MT, die wegen Coronafällen etliche Spielausfälle hatte, sind Kühn (86 Tore), Häfner (69) sowie Kastening (66). „Die kannst du nicht einfach ausschalten“, betont Trainer Ortega, „aber wir sind stabil und schnell, können viel wechseln.“