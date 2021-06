"Irres Gefühl": Burgdorfs Luis Rodriguez gibt sein Debüt in Deutschlands U17

Darauf hat Luis Rodríguez lange warten müssen, nun hat es geklappt. Der B-Junior der TSV Burgdorf hat seine ersten Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft absolviert. Am vergangenen Wochenende stand der 16-Jährige mit der U17-Auswahl des DHB bei den Ruhr Games in Bochum auf dem Spielfeld.

Viele Monate lang konnten die Bundestrainer Erik Wudtke und Jochen Beppler ihre Spieler nur zu Trainingsmaßnahmen einladen, eine Länderspielreise nach Polen und ein internationales Turnier in Frankreich mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Aufgrund der zuletzt stark gesunkenen Inzidenzwerte stand der Austragung der Ruhr Games nichts mehr im Wege. „Ich war schon mächtig aufgeregt“, sagte der Schüler der Humboldtschule in Linden-Süd.