Hoffen, "dass alles gut geht": Bange Blicke bei Recken auf Corona-Testergebnisse

Malte Donker im Sommer nach Eisenach , Ivan Martinovic 2022 zur MT Melsungen , in einem Jahr läuft auch der Kontrakt von Nejc Cehte aus – auf Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen wartet eine große Baustelle im rechten Rückraum der Bundesliga-Handballer. Mindestens eine Stelle - die von Martinovic - muss er neu besetzen. Ob und wie es mit Cehte weitergeht, ist offen.

Doch der Sportchef der TSV Hannover-Burgdorf hat kurzfristig ganz andere Sorgen: Sind all seine Nationalspieler gesund aus der Länderspielwoche zurückgekommen? Unterwegs waren Fabian Böhm mit Deutschland, Johan Hansen mit Dänemark. Urban Lesjak mit Slowenien, Alfred Jönsson mit Schweden, Filip Kuzmanovski mit Nordmazedonien und Domenico Ebner mit Italien. Sie alle absolvierten die letzten Spiele der EM-Qualifikation. Nur Ebner und Italien scheiterten an der Quali zum Endrundenturnier 2022.

Quarantäne können sich Recken nicht mehr leisten

Das Sextett wurde am Montag nach seiner Rückkehr in Hannover separat von der restlichen Mannschaft getestet. Die Ergebnisse stehen aus. Sind sie negativ, dürfen die Spieler zum Team stoßen, das sich schon am Dienstagnachmittag auf den Weg zum Auswärtsspiel nach Coburg (Mittwoch, 18.30 Uhr) macht.

Auch die Daheimgebliebenen wurden getestet. Christophersen hofft, „dass alles gut geht“. Zunächst mit Blick auf das Spiel in Coburg. Aufgrund der Inkubationszeit ist es nicht ausgeschlossen, dass sich ein positiver Fall erst nach ein paar Tagen ergibt. Die Nationalspieler waren am Sonntag noch im Einsatz.

Weitere Quarantänen und entsprechende Spielverschiebungen kann sich kein Team der Bundesliga terminlich mehr leisten. Auch die Recken haben noch zwei im März und April ausgefallene Spiele nachzuholen. Immerhin sind diese jetzt fix terminiert. Am 20. Mai empfangen die Recken die Eulen aus Ludwigshafen, drei Tage später, am 23. Mai (Pfingstsonntag) muss Hannover in Minden ran.