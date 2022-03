WM verpasst: Recken-Torhüter Ebner und Italien schlagen sich aber „sehr achtbar“

Auch für die übrigen Länderspieler der Recken gab es nicht nur gute Nachrichten. Filip Kuzmanovski verlor mit der nordmazedonischen Nationalmannschaft am Samstag mit 22:24 gegen Rumänien. Weil sein Team das Hinspiel in der ersten Play-off-Runde der WM-Quali aber mit acht Toren Vorsprung gewonnen hatte, war die Rückspielpleite zu verschmerzen. Nordmazedonien ist eine Runde weiter.

Recken-Torwart Domenico Ebner hingegen verlor Hin- und Rückspiel mit Italien gegen Slowenien (28:29 am Mittwoch, 21:28 am Sonntag). Das war’s mit der WM-Chance, Ebner war trotzdem glücklich: „Wir haben uns sehr achtbar geschlagen und können zufrieden sein“, urteilte der Recken-Torwart. „Vor allem das erste Spiel haben wir supergut gespielt.“ Immerhin: Mit Gegner Slowenien stehen zwei Recken in der zweiten Play-off-Runde – Nejc Cehte und Torwartkollege Urban Lesjak. Allerdings verlassen beide die Recken im Sommer.

Das gilt auch für Johan Hansen, der nach Flensburg wechselt. Am Wochenende war der Noch-Recke aber erstmal für seine Dänen im Einsatz in der Golden League. Am Samstag gab’s einen 28:25-Sieg gegen Spanien – die Revanche für das verlorene EM-Halbfinale, Hansen erzielte zwei Tore. Am Sonntag folgte ein 26:28 gegen Frankreich.