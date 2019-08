Recken gehen "mit einem sehr guten Gefühl" in die neue Saison - Europa ist kein Muss 

Gute Gespräche, hervorragendes Teamklima, so viel Spaß wie selten, ein super Miteinander – und auf dem Feld die entsprechende Einstellung. Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf sind nach der langen Vorbereitung und nun kurz vorm Pflichtspielstart am Wochenende so gut aufgelegt wie offenbar lange nicht. Und sie lassen es alle wissen.

Beim Sponsorenabend am Montag mit 300 Geldgebern und Freunden der Recken erklärte Kapitän Fabian Böhm die phänomenale Stimmungslage der Handballer – und auch Hauptsponsor Bernd Gessert ließ die Gelegenheit nicht aus, auf die außergewöhnlich gute Laune der Recken zu verweisen.

Ortega hat alles im Griff - Pflichtspielstart in Bremen

„In der Mannschaft herrscht einfach eine gute Stimmung zur Zeit. Bestens! Der Trainer hat alles soweit im Griff und hat eine gute Mannschaft geformt. Es gibt keine Querelen. Das ist wichtig“, erklärt Gessert.

Auch er selbst geht „mit einem sehr guten Gefühl“ in die neue Saison, die Samstag mit der ersten DHB-Pokalrunde in Bremen beginnt und am Wochenende darauf mit dem Liga-Auftakt gegen Minden (25. August, 16 Uhr, Swiss-Life-Hall) fortgesetzt wird.