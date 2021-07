Neuer Spielplan, neue Trikots: TSV Hannover-Burgdorf startet gegen Rhein-Neckar Löwen in die Saison

Martin Hanne kommt aus dem Grinsen kaum heraus. Der Profi des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf hat am Freitag mit Neuzugang Bastian Roscheck das neue Auswärtstrikot der Recken präsentiert. Erstmals spielt die Mannschaft in der kommenden Saison in der Fremde mit rotem Trikot und weißer Hose. Anlässlich des 75. Geburtstags des Landes Niedersachsen haben sich die Recken für diese Kombination entschieden. Das Heimtrikot ist dunkelgrün, hat – wie auch das Auswärtsdress – ein Zickzackmuster.

Neue Reckentrikots gefallen Hanne und Roscheck

Profi Hanne (20) gefällt es: „Es hat ein tolles Design. Ich freue mich als Fan des FC Bayern München besonders, dass ein Trikot rot ist.“ Auch Kreisläufer Roscheck sagen die Trikots zu: „Der klassische, schlichte Stil gefällt mir sehr gut. Dazu habe ich mich in der Vergangenheit in Grün auch immer wohlgefühlt, was bei mir ein Stück Heimatgefühl verstärkt.“

Der Abwehrexperte war aus Leipzig gekommen, auch beim SC steht Grün hoch im Kurs. Getragen wird das Auswärtstrikot (beide Shirts sind ab 50 Euro erhältlich) zum ersten Mal jedoch erst am 26. September. Dann tritt die Mannschaft von Neutrainer Christian Prokop am vierten Spieltag bei der HSG Wetzlar an. Los geht es am 9. September daheim gegen die Rhein-Neckar Löwen in die Saison.