Wechsel fix! Recken holen Torhüter Dario Quenstedt vom THW Kiel

Die Gründe liegen für Dario Quenstedt auf der Hand: "Besonders in den Spitzenspielen gegen Topmannschaften möchte ich zukünftig wieder mehr Verantwortung auf der Platte übernehmen", sagte der 32-jährige Keeper Anfang September, als bekannt wurde, dass sein am Saisonende auslaufender Vertrag beim THW Kiel nicht verlängert wird.

Die TSV ist für Quenstedt, am 22. September 1989 in Burg (Sachsen-Anhalt) geboren, der vierte Verein in seiner Laufbahn. Groß geworden beim SC Magdeburg spielte er zwischen 2011 und 2013 beim TuS N-Lübbecke und kehrte anschließend nach Magdeburg zurück. 2019 folgte der Schritt zum deutschen Rekordmeister, mit dem er zweimal Meister und Supercup-Sieger wurde sowie 2020 die EHF Champions League gewann. Mit der Erfahrung von 395 Bundesliga-Spielen zieht er nun von der Kieler Förde an die Leine.

Bleibt die spannende Frage, wie die Recken sich künftig zwischen den Pfosten aufstellen werden. Quenstedt ist der erste Baustein - die Verträge von Domenico Ebner und Urban Lesjak laufen am Saisonende aus...