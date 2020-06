Neuer Anlauf der jungen Recken: Drei Neuzugänge beim A-Junioren-Bundesligisten

„Wir fiebern natürlich dem Beginn entgegen“, sagt Sven Gennburg, der als bisheriger Co-Trainer aufgerückt ist und Iker Romero als Chefcoach abgelöst hat. „Die Lockerungen in der Corona-Krise lassen zwar noch kein normales Training zu, aber wir sind froh, dass wir uns mittlerweile in der Halle bewegen und auch Wurftraining machen können.“

Noch ist ungewiss, wann der Startschuss für die neue Saison fallen kann. Sicher ist hingegen, dass die A-Junioren-Handballer der TSV Burgdorf auch im zehnten Jahr in Folge in der Jugend-Bundesliga unterwegs sein werden. Die Qualifikationsvoraussetzungen für die höchste deutsche Spielklasse sind erfüllt, lediglich die Staffeleinteilungen lassen derweil noch auf sich warten.

In der abgelaufenen Spielzeit haben die Burgdorfer ihre Ziele nicht erreicht, verpassten nach der Vorrunde die anvisierte Meisterrunde. „Wir hatten leider großes Verletzungspech. Mit Martin Hanne und Nils Schröder fehlten zwei wichtige Torjäger über eine lange Zeit“, sagt Gennburg. Während Schröder wieder fit ist, gehört Hanne jetzt dem Seniorenbereich an.

Der Kader der TSV wird viele neue Gesichter hervorbringen, neben Hanne sind sechs weitere Akteure altersbedingt in den Erwachsenenbereich aufgerückt. Mit Daniel Weber, Benjamin Kehl und Ole Hänies haben drei B-Junioren den Sprung in den Bundesliga-Kader geschafft. Außerdem kann der Coach mit drei Neuzugängen planen: Von Eintracht Hildesheim sind der rechte Außenspieler Luc Depping und Torwart Lukas Reichenbach an die Aue gewechselt, von den Sportfreunden Söhre ist Tom Folger als Alternative für den Rückraum gekommen. Gennburg sieht in den Neuzugängen Verstärkungen, die „uns qualitativ nach vorne bringen werden“.