Schweizer Nationalspieler für Rechtsaußen: Recken holen Maximilian Gerbl

„Mit ihm bekommen wir einen zuverlässigen Rechtsaußen, der seit Jahren in Schaffhausen und auch in der Nationalmannschaft mit guten Leistungen überzeugt. Er bringt internationale Erfahrung mit und passt menschlich sehr gut in unser junges Team“, sagt Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter der Recken.

Der 26-Jährige spielt seit 2017 in Schaffhausen. In der Jugend spielte er schon einmal in Deutschland, damals für die Füchse Berlin. Für die Nationalmannschaft erzielte der Linkshänder 71 Tore in 42 Spielen. „Max ist ein ehrgeiziger und zielstrebiger Sportler, der sich in der stärksten Liga der Welt beweisen möchte. Er wird sich für Hannover viel vornehmen“, sagt sein künftiger Trainer Christian Prokop.