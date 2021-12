Neuzugang fix: Recken holen Marius Steinhauser als Hansen-Ersatz aus Flensburg

Einen Ersatz hat die TSV Hannover-Burgdorf nun genau dort gefunden, wo es Hansen bald hinzieht: in Flensburg. Marius Steinhauser wird den umgekehrten Weg gehen, der 28-Jährige schließt sich zur Saison 2022/23 den Recken an, wo er einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat.

Der Linkshänder kommt in der HBL bisher auf 266 Tore in 224 Spielen - und hat zwischen 2016 und 2019 viermal am Stück die deutsche Meisterschaft gewonnen; zunächst zweimal mit den Rhein-Neckar Löwen, anschließend mit Flensburg. "Marius hat in Flensburg und bei den Löwen jahrelang auf allerhöchstem Niveau gespielt und seine Klasse unter Beweis gestellt. Wir dürfen uns auf einen sympathischen Spieler freuen, der unserem Team auf sowie neben dem Spielfeld zu neuen Impulsen verhelfen wird", sagt Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter der Recken.

Dritter externer Recken-Neuzugang

Steinhauser ist nach Torhüter Dario Quenstedt und Spielmacher Branko Vujovic der dritte externe Neuzugang für die Saison 2022/23. Sein Vertrag in Flensburg lief ursprünglich noch bis 2023, doch ist der gebürtige Karlsruher mit dem Wunsch eines vorzeitigen Wechsels nach Hannover an die Verantwortlichen herangetreten. Diese entsprachen seinem Wunsch.

"Ich bin der SG dankbar, dass sie mir die Chance geben, vorzeitig zu wechseln. Ich habe für mich entschieden, dass ich eine neue Herausforderung und Rolle mit Verantwortung brauche. Die sportliche Perspektive in Hannover mit mehr Spielanteilen hat für mich dabei den Ausschlag gegeben", sagt Steinhauser. Recken-Coach Prokop lobt den Neuzugang als "eine tolle Persönlichkeit, Marius ist ehrgeizig und ein Motivator. Wir freuen uns mit ihm die Lücke, die Johan hinterlassen wird, schließen zu können."