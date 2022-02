Nächster Neuer! Recken holen Juniorennationalspieler Renars Uscins aus Magdeburg

Die Recken basteln weiter am Kader der Zukunft: Am frühen Mittwochnachmittag hat die TSV Hannover-Burgdorf einen weiteren Neuzugang vermeldet. Wie sich bereits angedeutet hatte, kommt Renars Uscins vom SC Magdeburg - der 19-jährige Rückraumspieler wechselt zur neuen Saison zu den Profis nach Hannover, wird allerdings schon mit sofortiger Wirkung mit einem Zweitspielrecht für die Recken-Reserve ausgestattet.

Der Linkshänder wurde bei der U19-Europameisterschaft im vergangenen Jahr in Kroatien als bester Rückraumrechter des Turniers, das er mit Fischer in einem Team übrigens auch gewann, ausgezeichnet. Im Dezember wurde Uscins erstmals zu einem Lehrgang der A-Nationalmannschaft eingeladen.

"Mit den Recken stehe ich bereits seit längerem in Kontakt. Ich freue mich auf das junge Team und hoffe, dass ich hier den Sprung in die Handball-Bundesliga schaffe", sagt Uscins, der ab sofort hauptsächlich bei den Profis der Recken mittrainieren soll, um sich frühzeitig mit dem Spielsystem vertraut zu machen. Spielen soll er für die Jungrecken oder, wenn in Magdeburg Not am Mann herrscht, beim SC.