Es feiern die anderen: Recken verpassen in Balingen beim 26:30 den Saisonrekord

Mit guten Einzelaktionen blieben die Recken dran: Martin Hanne glich im Fallen zum 8:8 aus, Ivan Martinovic bediente Filip Kuzmanovski mit einem Kempa-Trick zum 9:9. Für den glücklosen Urban Lesjak ging Domenico Ebner ins TSV-Tor, der angesäuerte Ortega nahm die Auszeit, mahnte mehr Ballsicherheit an. Die ließen jedoch die Balinger ebenso vermissen, sie verschenkten mehrere Chancen im Gegenstoß.

Gastgeber erhöhen in Unterzahl

In der Schlussphase der ersten Hälfte gerieten die Recken erstmals mit drei in Rückstand, Martinovic scheiterte per Siebenmeter an HBW-Keeper Mike Jensen. Die Recken-Keeper brachten es bis dahin zusammen nur auf drei Paraden. In Unterzahl markierten die Balinger sogar noch das 16:12. Spätestens jetzt sah es nicht mehr nach dem vierten Erfolg Hannovers am Stück aus.

Durch einen 3:0-Lauf verkürzten die Recken auf 15:17 (34. Minute), kamen in einer recht wilden Partie aber nicht näher heran. Jetzt offenbarte die Defensive Lücken, bis auf 19:23 (42.) fiel die TSV zurück. Ortega nahm die Auszeit, beorderte die Abwehr weiter nach vorne, Lesjak kam zurück, dazu der griffige Hannes Feise.

Von Lesjaks Oberschenkel ins Tor

Das half, die Recken kamen besser ins Spiel, zudem parierte Lesjak beim Stand von 22:24 einen Strafwurf (46.) – im Gegenzug traf der kompromisslose Hanne. Ein weiterer Rückschlag folgte in der 50. Minute: Ein Abpraller vom Pfosten traf Lesjak am Oberschenkel, der Ball kullerte ins Tor zum 23:26. Bezeichnend war, dass die Recken das vorentscheidende 23:27 mit einem vermurksten Anspiel selbst einleiteten.

Zweieinhalb Minuten vor Ende hieß es 25:28, Böhm versuchte sich erfolglos mit einem schnellen Abschluss, auch das war typisch für diesen Auftritt der Recken. Dann brach sich der immense Druck, der auf der HBW gelastet hatte, in riesigem Jubel Bahn. Die Balinger waren schier außer sich.